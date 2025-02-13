Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi'ne kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi'ne kabul edildi

Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi\'ne kabul edildi

İEÜ öğrencisi Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi'nde yüksek lisans için seçildi, heyecanlı.

13.02.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencisi Doğu Çeteci, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında gösterilen İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'ne yüksek lisans için kabul edildi. Çeteci, 612 yıllık tarihiyle dikkat çeken ve uluslararası alanda binlerce başarılı gencin hayallerini süsleyen St Andrews'te 'ekonomi' eğitimi alacak. Bu yaz gideceği İskoçya'da bir yıl kalacak olan Çeteci, yeni bilgiler öğrenirken çevresini de geliştirerek, kendisine yeni kariyer fırsatları yakalayacak.

İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden bu sene mezun olmaya hazırlanan 23 yaşındaki Çeteci, yurt dışında eğitim alma hedefine ulaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

"Zaman daraldıkça motivasyonum atıyor"

Birleşik Krallık'ta bulunan en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan St Andrews Üniversitesi'ne kabul edilmesinde not ortalamasının ve referanslarının çok belirleyici olduğunu vurgulayan Çeteci, kendisine destek olan akademisyenlerine teşekkür etti. Çeteci, "Zaman daraldıkça motivasyonum da artıyor. İskoçya'ya gitmek için sabırsızlanıyorum. 1413 yılında inşa edilen, Birleşik Krallık'ın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen, böylesine saygın bir üniversitede eğitim alacağım için kendimi şanslı hissediyorum. Kariyerim ve hedeflerim için önemli bir fırsat yakaladım. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Her yıl binlerce öğrenci, yüksek lisans eğitimi için St Andrews'a başvuruda bulunuyor. Neden bu eğitimi almak istediğiniz, size kimlerin referans olduğu, not ortalamanız ve öğrenciyken yaptığınız çalışmalara bakılıyor. Detaylı bir inceleme neticesinde bu hakkı kazanan öğrenciler belli oluyor. Çok sayıda genç arasından seçildiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Merkez bankacılığı alanında ilerlemek isterim"

Mezun olduktan sonra merkez bankacılığı alanında ilerlemek istediğini ifade eden Çeteci, "Günümüzde ulusların ekonomik zenginliği, uluslararası ticaretteki ve finans piyasalarındaki etkinliğiyle, rekabetçiliğiyle ölçülüyor. Uluslararası ticaret ve finans alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç, talep de sürekli artıyor. Üniversitemde iyi bir eğitim gördüğüme inanıyorum. Buna ek olarak, St Andrews'te ekonomi alanında lisansüstü eğitim almak, bana çok değerli katkılar sağlayacak. Kariyerimle ilgili konuşmak için henüz erken ama ülkeme dönüp merkez bankacılığı alanında çalışmayı istiyorum. Kendimi, İskoçya'da en iyi şekilde geliştirmeye odakladım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Finans, Eğitim, Yerel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi'ne kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:20 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı
08:10 Ameliyat masasında hastayla ’’pazarlık’’ skandalı Muhasebeci odaya kadar girdi Ameliyat masasında hastayla ''pazarlık'' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi
04:14 Trump: Eğitim Bakanlığı’nın derhal kapatılmasını istiyorum Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
14:33 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Romantik Kar Pozu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Romantik Kar Pozu
14:30 Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
14:29 Hülya Koçyiğit’in ölümden döndüğü an 2 saat boyunca ambulans bekledi Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi
14:21 Fıtch’in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu Fıtch'in, Türk bankaları için yeni yıl tahmini belli oldu
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
14:05 Çocuğunuza bu çantayı satın almayın Her yerden toplatılıyor Çocuğunuza bu çantayı satın almayın! Her yerden toplatılıyor
13:58 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı’na gitme sebebim... Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 10:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Çeteci, St Andrews Üniversitesi'ne kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.