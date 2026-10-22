Doğubayazıt'ta yağış sonrası gökkuşağı Nuh'un Gemisi iddiasındaki bölgede görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doğubayazıt'ta yağış sonrası gökkuşağı Nuh'un Gemisi iddiasındaki bölgede görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı dikkat çekti. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen bölge, yağış sonrası oluşan manzarayla mest etti.

Kaynak: İHA
DoğubeyazıtHava DurumuGüncelYaşamYerelŞölenAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün koruması da gözaltına alındı
Kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün koruması da gözaltına alındı
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:37:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta yağış sonrası gökkuşağı Nuh'un Gemisi iddiasındaki bölgede görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei