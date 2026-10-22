Doğubayazıt'ta yağış sonrası gökkuşağı Nuh'un Gemisi iddiasındaki bölgede görüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddia edilen bölgede yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğubayazıt'ta etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı dikkat çekti. Gökyüzünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, çevredeki tepeler ve ağaçlarla birlikte görsel şölen sundu. Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen bölge, yağış sonrası oluşan manzarayla mest etti.