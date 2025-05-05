Doğum yardımına 343 bin 698 başvuru yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Doğum yardımına 343 bin 698 başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk yardımına yapılan başvuru sayısı 343 bin 698 oldu.

05.05.2025 11:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk yardımına yapılan başvuru sayısı 343 bin 698 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' olarak duyurmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve evlenecek çiftlere maddi manevi destek olmak için birçok projeyi hayata geçirdi. Bu projelerden biri de çocuk sahibi olan çiftlere maddi olarak destek olmayı hedefleyen Doğum Destek Sistemi oldu. Bu program ile 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek ve yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edecek.

343 bin 698 başvuru yapıldı

8 Nisan'da başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bugün itibarıyla yardıma 343 bin 698 başvuru yapıldı. En çok başvuru 140 bin 916 ile birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk için başvuru sayısı 106 bin 546, üçüncü çocuk için 61 bin 866 başvuru yapıldı. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı ise 34 bin 370 oldu. En çok başvuru yapılan il İstanbul olurken ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada ise Şanlıurfa yer aldı.

Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. Ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilecek. Başvuralar devam ederken yardımların Mayıs ayı içerisinde annelerin hesaplarına yatırılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, ankara, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğum yardımına 343 bin 698 başvuru yapıldı - Son Dakika

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