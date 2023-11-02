Dolar zengini iller belli oldu! Listenin ilk 3'ü şaşırttı

Türkiye'nin mevduat haritasına göre, dövizi en çok seven şehirler sıralamasında İç Anadolu Bölgesi başı çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 48,9'la Aksaray. Bu ili yüzde 46,4'le Nevşehir ve Kırşehir izliyor.

YURT İÇİ MEVDUAT 12 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın aktardığına göre, BDDK'nın açıkladığı toplulaştırılmış aylık verilere göre toplam yurt içi mevduat, ocak-eylül döneminde yüzde 49,7 oranında 4,1 trilyon lira artarak 12 trilyon 354 milyar liraya ulaştı.

4.7 TRİLYONLUK DÖVİZ MEVDUATI

Bunun 7 trilyon 641,1 milyarını TL, 4 trilyon 712,9 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. 2022 sonuna göre TL mevduatlar cari olarak yüzde 64 oranı ile enflasyonun üzerinde artış kaydederken, döviz mevduatının TL cinsi tutarındaki nominal büyüme yüzde 31,1'de kaldı.

EN FAZLA DÖVİZ MEVDUATI OLAN İL AKSARAY

Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 48,9'la Aksaray. Bu il, dolarizasyon oranı 2022 sonuna göre 8,8 puan düşmesine rağmen ilk sıradaki yerini koruyor.

AKSARAY'I NEVŞEHİR VE KIRŞEHİR TAKİP EDİYOR

Dövizin payında bu ili yüzde 46,4'le Nevşehir ve Kırşehir, yüzde 46,2 ile Yozgat, yüzde 45,4'le Kütahya illeri izliyor. Yalova yüzde 45,3, Bayburt yüzde 45,2, Karaman ve Elâzığ yüzde 44,4 ve Antalya yüzde 43,9'la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer alıyor.