Erzincan'a yağan dolu yağışından sonra yollar beyaza büründü - Son Dakika
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Erzincan'a yağan dolu yağışından sonra yollar beyaza büründü

21.05.2023 15:08

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen olayda etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları ve toprak kayması yaşandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

SEL VE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğu ilçede bazı sokak ve caddeler beyaza büründü. Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları ve toprak kayması yaşandı. Şırzı köprüsü mevkiinde kısa süre trafiğe kapalı kalan yola İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri müdahale etti.

Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

İNCELEMELERDE BULUNDU

Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman incelemelerde bulunarak ekiplere kolaylıklar diledi.

Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzincan'a yağan dolu yağışından sonra yollar beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'a yağan dolu yağışından sonra yollar beyaza büründü - Son Dakika
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