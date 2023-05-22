Muğla'da dolu yağışı, yolları beyaza boyadı - Son Dakika
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Muğla'da dolu yağışı, yolları beyaza boyadı

22.05.2023 17:50

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı-Göktepe bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı bir hayli etkili oldu. Dolu yağışının ardından yollar beyaza bürünürken, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji tarafından Muğla'ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.

Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Muğla'da etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
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Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da dolu yağışı, yolları beyaza boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da dolu yağışı, yolları beyaza boyadı - Son Dakika
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