Muğla'da dolu yağışı, yolları beyaza boyadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Meteoroloji tarafından Muğla'ya gök gürültülü ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Menteşe Yılanlı ve Göktepe bölgesindeki kırsal mahallelerin ulaşımında kullanılan yollar adeta beyaza bürüdü.

SÜRÜCÜLER İLERLEYEMEDİ

Dolu yağışı nedeniyle sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlanırken, Esençay Mahallesi yolu şiddetli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolu yağışını cep telefonunu ile çeken vatandaşlar beyaza bürünen yolları sosyal medya hesaplarından yayınladı.