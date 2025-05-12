Domaniç'te Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Domaniç'te Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

Domaniç\'te Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi

19 Mayıs etkinliği için Hayme Ana türbesinden başlayan yürüyüş, Domaniç'te coşkuyla gerçekleştirildi.

12.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babaannesi Hayme Ana'nın Çarşamba köyünde bulunan türbesinden ilçe merkezine Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Domaniç'te Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile DPÜ Hayme Ana Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası açılış programı, Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde bulunan Hayme Ana Türbesi önünde başladı. Etkinlikte türbe ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından açılış konuşmaları yapıldı. Programda söz alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hayme Ana ve Zübeyde Hanım gibi annelerin önemine vurgu yaptı. Kızıltoprak, "Hayme Anamız var, Zübeyde Hanım var, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi. Bu anneler, gökteki yıldızlar gibi. Onları rehber edinirsek yolumuzu aydınlatırız. Anneler olmasa bu liderler doğmazdı, bu medeniyet gelişemezdi" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde ulvi bir kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatan Kızıltoprak, "Bu toprakları vatan edinen büyüklerimizin yolunda olduğumuzu göstermek için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Her yıl daha da büyüterek devam ettireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Domaniç'ten Söğüt'e giden 86 kilometrelik tarihi göç yolu üzerinden başlayan yaklaşık 11 kilometrelik Gençlik Yürüyüşü, Domaniç Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli önünde son buldu. Burada halk oyunları gösterisi sergilendi. Yürüyüşün başkanlığını ise göç yolunun yapımı için ilk girişimlerde bulunan Mümtaz Serdaroğlu yaptı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın yanı sıra Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı eşi Sinem Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Bayar, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cantürk Caner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, İlçe Mal Müdürü Adem Akın, Hastane Müdürü Kadir Yakut, Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, İlçe Müftü Vekili Fatih Eroğlu, siyasi parti temsilcileri, Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sekreteri Zafer Yıldırım, Çarşamba Köyü Muhtarı İsmail Yaman, öğrenciler ve vatandaşlar Katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, 19 Mayıs, Gençlik, Domaniç, Kültür, Rektör, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Domaniç'te Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:04:35. #7.12#
SON DAKİKA: Domaniç'te Gençlik Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.