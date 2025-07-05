Domaniç\'te Yeni Camii Temeli Atıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 1837 yılında inşa edilen ve zamanla yıprandığı için yeniden yapım kararı alınan Sultan Alaaddin Camisi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Hisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde, yeni caminin 859 metrekarelik betonarme çelik çatılı bir yapı olarak inşa edileceği ve çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 1135 metrekarelik bir alanı kapsayacağı belirtildi. Yapının içinde ayrıca 144 metrekarelik abdesthane ve tuvalet kompleksi de yer alacak.

Osmanlı dönemine ait köklü bir geçmişe sahip olan Sultan Alaaddin Camisi, ilk olarak 1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından yaptırılmıştı. 1926 yılında çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen cami, sonrasında ahşap olarak yeniden inşa edilmiş, 1972 yılında ise tekrar yenilenmişti. Ancak zamanla yıpranan yapı için yeniden yapım kararı alındı.

Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Fatih Eroğlu, caminin mimari özellikleri hakkında bilgi verirken, Domaniç Camileri ve Kur'an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Şeker, projeye katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir törende yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda inanç ve değerlere verilen önemin bir simgesi olduğunu vurguladı. Demir, "Bu cami, bu şehre vurulmuş bir mühürdür. Bu topraklar Osmanlı'nın kuruluşuna tanıklık etmiş mübarek topraklardır" dedi.

Kütahya Valisi Musa Işın ise camilerin toplumsal hafızada birer "tapu senedi" olduğuna dikkat çekerek, Domaniç'in tarihi ve manevi önemine değindi. Caminin finansmanının İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını belirten Vali Işın, hayırseverlerin de sürece önemli katkı sunduğunu söyledi.

Vali Işın ayrıca Dernek Başkanı Süleyman Şeker'e esprili bir dille teşekkür ederek, "Her gelişimizde yakamıza yapıştı. Al sana cami, mübarek olsun!" ifadelerini kullandı.

Yeni caminin 2025 yılı bitmeden tamamlanması ve açılışının bir Cuma günü yapılması hedefleniyor. - KÜTAHYA