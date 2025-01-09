Dörtyol\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar ilçenin işgalci düşman kuvvetlerinden temsili olarak kurtarılmasının canlandırılması ile başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Kuva-yi Milliye Mücahitleri Şube Başkanlığı çelenklerinin Atatürk heykeline bırakılmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, "İlçemiz işgal altındayken gösterdiği kahramanlık ve direnişle sadece kendi halkını değil, tüm milletimizi gururlandırmıştır. Bugün o kahramanların izinden giderek, onların bize miras bıraktığı topraklarda daha aydınlık bir geleceğe doğru adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. 9 Ocak Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü münasebetiyle tüm hemşehrilerimizin kurtuluş bayramını yürekten kutluyor, ilk kurşundan kurtuluşa yiğit Dörtyol'un kahraman halkını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Tören alanında devam eden kutlamalarda Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas, Belediye Başkanı Bahadır Amaç törene katılanların kurtuluş gününü kutladı. Tören, halk oyunları gösterileri, şiirlerin okunması ve yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

Törene Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Deren Özkol, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Filiz Özçerekçi, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, kurum amirleri, Kuva-yi Milliye ve Mücahit Gazi Dernekleri üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - HATAY