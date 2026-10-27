Doruk Topuz\'un avukatı MASAK incelemesinde bulgu yok diyerek tutuklamaya itiraz etti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Babası Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile birlikte tutuklanan Doruk Topuz'un avukatı Dilara Yavuz, müvekkilinin hesaplarının MASAK tarafından incelendiğini ve HTS kayıtlarında suç şüphesini destekleyen bir bulguya rastlanmadığını savunarak, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

Milas Belediyesi'ne yönelik ihale soruşturmasında 24 Ekim'de Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmış, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Doruk Topuz'un avukatı Dilara Yavuz, tutuklama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Gözaltı tarihinden bugüne müvekkili hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddialara karşı kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu hasıl olduğunu" ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Müvekkilim 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olarak mezun olmuştur. Müvekkilim mesleği gereği hem mühendislik hem de danışmanlık ve iş takibi hizmetleri vermektedir. Yani anayasal çalışma özgürlüğünü kullanmaktadır; bu özgürlüğünü kullanırken de hepimiz gibi makul ücretler almaktadır. Müvekkilim her sade vatandaş gibi belediyeye teslim edilmesi gereken bir dosya veya evrak olduğunda gidip memurlara teslim etmiştir. Milletçe, yıllardır kanıksadığımızın aksine 'belediye başkanının oğluyum' diyerek öncelik istememiş hatta başkanımızın makamına bile gitmemiştir

Önemle belirtiriz ki müvekkilim herhangi bir belge hazırlamamıştır. Kendisine gelen noter tasdikli, kaşe ve imzalı belgeleri belediyeye götürmüştür. Bugün hangimize noter tasdikli belge geldiğinde sahte olduğunu düşünürüz? Resmi bir evrakın sahte olup olmadığının anlaşılması ancak bilirkişilerce mümkünken müvekkilden bunu anlaması beklenemez. Müvekkilimin tek eksiği noter tasdikinin ya da imzanın gerçek olup olmadığına dair bilirkişilik eğitimi almamasıdır. Bunun yanında belediye başkanımız 27 Mart 2026 tarihinde bu belgelerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilim ve belediye başkanımızın suça bir dahli olsaydı nasıl olur da oğlunu ve kendisini ihbar edebilirdi? Bu durum akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırıdır."

"HESAPLARINDA HİÇBİR ŞEY BULUNAMAMIŞTIR"

Yavuz, "Milas'ta işlenen bir suçun Muğla Savcılığı tarafından soruşturulmasının hukuka aykırı olduğunu" belirtti. Müvekkilinin hesaplarının MASAK tarafından incelendiğini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu öyle bir incelemedir ki 2017 yılındaki banka hareketleri bile sorulmuştur ancak hiçbir şey bulunamamıştır. Yine HTS kayıtlarına detaylı bir şekilde bakılmış ancak burada da hiçbir şey bulunamamıştır. Diğer şüphelilerin ifadelerinde ise müvekkilimin örgüt üyesi olduğuna, rüşvete aracılık ettiğine dair en ufak bir şüphe içeren ifade, görgü veya bilgi sahibi yoktur, bulunamamıştır. Hal böyleyken müvekkilime istisnai koruma tedbiri olan tutuklamanın uygulanması hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Müvekkilim suçsuzdur. Hala bu ülkede tarafsız ve bağımsız hukuk devleti ilkelerine uyan vicdanlı hakimlerin olduğunu bilen bizler, müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayana dek var gücümüzle çalışacağız.

"KARALAMALARA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Bu aşamada müvekkilime ve ailesine karşı yapılan karalamalara karşı hukuki sürecin başlatılacağını da önemle belirtmek isteriz. Hukukçuların en rahatı verdiği karardan, yaptığı savunmadan dolayı vicdanı rahat olandır. Bizim vicdanımız rahattır. Umuyoruz ki hiçbir delil olmadan bu kararı veren makamların da bunun hesabını kendi vicdanlarına verecekleri günler gelecektir. O gün geldiğinde verdikleri bu ve bunun gibi haksız ve hukuksuz kararları unutmamalarını dileriz."