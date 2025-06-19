DOSTEK Koleji mezunlarının yüzde 88'i kendi alanlarında istihdam ediliyor - Son Dakika
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DOSTEK Koleji mezunlarının yüzde 88'i kendi alanlarında istihdam ediliyor

19.06.2025 15:58
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DOSTEK Koleji mezunlarının yüzde 88'i kendi alanlarında istihdam ediliyor DOSTEK Koleji 230 mezununu törenle uğurladı Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve mesleki eğitim, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, spor, sanat, sosyal sorumluluk gibi daha birçok alanda başarılarından sıkça...

DOSTEK Koleji mezunlarının yüzde 88'i kendi alanlarında istihdam ediliyor

DOSTEK Koleji 230 mezununu törenle uğurladı

DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve mesleki eğitim, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, spor, sanat, sosyal sorumluluk gibi daha birçok alanda başarılarından sıkça söz ettiren DOSTEK Koleji, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

DOSTEK Koleji'nde elektrik-elektronik teknolojileri, moda tasarım, tekstil teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve makine ve tasarım teknolojisi alanlarında eğitimini tamamlayan 230 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

DOSTEK Koleji bahçesinde düzenlenen geleneksel keşkek günü ve mezuniyet törenine; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, PAÜ Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Erdoğan, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Turan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş, mahalle muhtarları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tören öncesinde okul bahçesinde oluşturulan ve yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları projelerin ve elde edilen başarıların sunulduğu Teknoloji, Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kestikten sonra stantları inceleyerek öğrencilerden projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ardından 7. Geleneksel Keşkek Günü kapsamında keşkek ikramı yapıldı ve halk oyunları gösterisi ile keman konseri eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

"DOSTEK Koleji her zaman sizin yuvanız olacak"

Mezuniyet töreninde öğrencilerine seslenen DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, "Sevgili gençler, bugün burada, büyük emekler ve fedakarlıklarla geçen bir yolculuğun son durağında, siz sevgili öğrencilerimizin başarılarını kutlamak üzere bir aradayız. Bir eğitimci olarak her birinizin gösterdiği çaba, azim ve gelişim süreci bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu okulda yalnızca akademik bilgiler değil; ahlak, sorumluluk, disiplin ve topluma katkı sağlama bilinci de kazandınız. Sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Aldığınız bu eğitimle donanımlı, üretken ve vicdan sahibi bireyler olarak hayatın her alanında başarılı olacağınıza olan inancım tamdır. Mezun olmak bir son değil, aksine yeni başlangıçların kapısıdır. Bundan sonraki yolculuğunuzda önünüze çıkacak tüm zorluklara cesaretle, inançla ve bilgiyle yaklaşacağınıza inanıyorum. Unutmayın ki, nerede olursanız olun, DOSTEK Koleji her zaman sizin yuvanız olacak. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun" dedi.

"Mezunlarımızın kendi alanında istihdam oranı yüzde 88'e ulaşmıştır"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise gençlere yaptığı konuşmada; "Ülkemizin kalkınmasında en önemli gücümüz; bilgi, beceri ve sağlam bir karakterle donatılmış, nitelikli insan kaynağıdır. Bu da ancak güçlü ve vizyoner bir eğitim sistemiyle mümkündür. Bu anlayışla, 2017 yılında meslek lisemizi özelleştirerek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirme hedefiyle yola çıktık. Fiziki altyapımızı yenileyerek modern ve uygulamalı eğitim imkanı sunduk; atölyelerimizi güçlendirdik. Öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği ve servis imkanları sağladık. Bugün, 1050 öğrencimizle büyük bir aile olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bu gelişmeler, Yönetim Kurulumuzun vizyonu, Bölge Müdürlüğümüzün desteği, sanayicilerimizin katkıları ve eğitim kadromuzun özverili çalışmaları sayesinde hayata geçti. Mezunlarımızın kendi alanında istihdam oranı %88'e ulaşmıştır. Öğrencilerimiz yalnızca mesleki alanda değil; kültür, sanat, spor ve teknik projelerde de önemli başarılara imza atıyor. Bu süreçte emek veren tüm öğretmenlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Kaymakamlarımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ve Muhtarlarımızla yürüttüğümüz iş birliği ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına verdikleri destek için de şükranlarımı sunuyorum. Sevgili Mezunlarımız, Sizleri yürekten kutluyorum. Bugün, önemli bir dönemi geride bırakıyor; hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Aldığınız bilgi ve değerlerle, geleceği şekillendirecek güce sahip olduğunuzdan hiç kuşkum yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi: "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Yolunuz açık, başarılarınız daim, her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi.

"Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek; "DOSTEK Kolejimiz mesleki eğitim alanında önemli bir misyon üstlenmiş, öğrencilerimize yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı beceriler kazandırarak onları hem iş hayatına hem de hayata hazırlamıştır. Bugün burada mezun olan her bir öğrencimiz, bu emeğin ve vizyonun en somut göstergesidir. Sizleri bu noktaya getiren başta değerli öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, sanayicilerimizi, Denizli OSB Yönetimini ve sizlerin en büyük destekçileri olan kıymetli ailelerinizi yürekten kutluyorum. Sizlere hayat boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyor; yolunuzun açık olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere verdikleri desteklerden dolayı mahalle muhtarlarına, ortaokul müdürlerine, okul Danışma Kurulu'na, okul aile birliği başkanına plaketleri protokol üyelerince takdim edildi.

DOSTEK Koleji Okul Müdürü Saadettin Dumlu'ya teşekkür plaketini Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş takdim etti.

Anadolu Teknik Programı okul birincisi Burhan Zengin ve Anadolu Meslek Programı okul birincisi Meryem Çetinkaya'ya ödüllerini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı takdim etti.

Denizli Valisi Coşkun'dan dünya şampiyonuna tebrik

Törende Turkish Open Wako World Cup Yarışması'nda 50 kg Kick Boks branşında dünya şampiyonu olan DOSTEK Koleji Moda Tasarım bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Gülten Sivaslıoğlu'na hediyesini Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun takdim etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli'yi gururlandıran öğrenciye başarılarının devamını dileyerek tebrik etti.

Ardından DOSTEK Koleji öğrencileri el emeğiyle hazırladığı tabloyu, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ile birlikte Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a takdim etti.

Plaket ve hediye takdimlerinin ardından bayrak değişim törenine geçildi. Mezun öğrenciler bayrağı 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde mezun olacak olan arkadaşlarına devrettiler.

Mezuniyet coşkusunun zirveye ulaştığı kep atma töreni öncesinde, tüm mezun öğrencileri temsilen 12/E sınıfından Emine Yıldırım, duygu dolu bir mezuniyet konuşması yaptı.

2025 mezunları keplerini göğe fırlattı

2024-2025 mezunlarının tek tek sahneye davet edilmesiyle birlikte mezuniyet töreninde heyecan doruğa ulaştı. 230 öğrenci aynı anda geri sayımla birlikte keplerini göğe fırlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DOSTEK Koleji mezunlarının yüzde 88'i kendi alanlarında istihdam ediliyor - Son Dakika

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