Down Sendromlu Bireyler Aşure Gününde Aşure Pişirdi - Son Dakika
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Yerel

Down Sendromlu Bireyler Aşure Gününde Aşure Pişirdi

Meram'da bulunan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin özel çocukları, Aşure Günü dolayısıyla mutfakta aşure pişirdi. Özel çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları aşureleri sevdikleriyle paylaştı.

17.07.2024 12:55
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Meram'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin (DOSD) özel çocukları, anlamlı ve renkli bir etkinliğe daha imza attı. Aşure Günü dolayısıyla mutfağa girip aşçı önlüklerini giyen özel çocuklar, kendi elleriyle aşure pişirdiler. Çocuklar, özenle süsledikleri aşureleri, arkadaşlarına, öğretmenlerine, ailelerine ve komşularına dağıttı.

Meram'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) anlamlı ve renkli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Merkezin özel öğrencileri, Aşure Günü dolayısıyla aşçı önlüklerini giyip mutfağa girdiler. Önce sabırla malzemeleri hazırlayan özel çocuklar daha sonra aşureyi pişirip istedikleri gibi özenle süslediler. Özel çocuklar, lezzetine önce kendilerinin baktığı aşureyi, arkadaşları, aileleri, öğretmenleri ve DOSD Meram'ın komşuları ile paylaştı.

"Çocuklarımız sayesinde Aşure Günü'nün ruhuna uygun bir gün yaşadık"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi DOSD'un öğrencileri, aileleri, öğretmenleri ve dernek yöneticileri olarak aşure gününü unutmadıklarını ifade eden Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, "Özel çocuklarımız, kendi elleriyle yaptıkları aşureleri bizlere bizzat kendileri ikram ettiler. Onların sayesinde Aşure Günü'nün maneviyatına, ruhuna ve lezzetine uygun bir gün yaşadık. Bizlere yaşattıkları bu sevinç için tüm çocuklarımı kutluyor ve her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özel öğrencilerin velilerinden Sefanur Simay Şekerci de, çocuğunun bir yıldır merkezin öğrencisi olduğunu belirterek, "Muharrem ayının onuncu günü yapılan, birlik ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'ne çocuklarımızın da dahil olması biz ve çocuklarımız için de çok sevindirici oldu. Bunun onların eğitiminde de çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Bu etkinlikle onların günlük yaşamlarına da dokunmuş olduk"

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin akademik danışmanlarından Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Öğretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Koçak, merkezde öğrencilerin gelişimini takip ettiklerini, öğretmenlere hizmet içi, ailelere de toplum yararına eğitimler verdiklerini kaydederek, "Bugün aşureyi öğrencilerimizin yapmış olmasından dolayı çok mutlu olduk. Onlar için de bizim için de çok keyifliydi. Bu sayede günlük yaşamlarına bir dokunuş yapmış olduk. Bu tür etkinlikler onların hem kendilerine olan özgüvenlerini geliştirir hem kendini izleme ve yönetme becerileri ile iş birliği becerilerini artırır hem de kas gelişimlerine olumlu katkı sağlar. Günlük yaşamlarına katkı sunacak böyle etkinliklerin artırılmasının büyük yararı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kültür, ortam, zaman ve değer farkındalığını da içine alan bir etkinlik oldu"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Aslantaş da bu etkinliği sadece bir aşure etkinliği değil bir sosyal etkinlik olarak gördüklerini kaydetti. Etkinlik bünyesinde aşure yapımından kaynaklanan motor becerilerinin gelişimi, sosyal ve iş birliği becerileri bulunduğunu belirten Dr. Süleyman Aslantaş, "Tüm bunlarla birlikte burada kültür, ortam, zaman ve değer farkındalığını da içine alan bir etkinlik oldu. Özel çocuklarımızın gelişimi açısından onların bulundukları ortama adapte olarak öğrendiklerini genellemesi açısından da önemli görüyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Bireyler Aşure Gününde Aşure Pişirdi - Son Dakika

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