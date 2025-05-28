Down Sendromlu Bireyler Pasta Yarışmasında Yeteneklerini Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Down Sendromlu Bireyler Pasta Yarışmasında Yeteneklerini Gösterdi

Down Sendromlu Bireyler Pasta Yarışmasında Yeteneklerini Gösterdi
28.05.2025 14:21
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Elazığ'da Down sendromlu bireylerin katıldığı pasta süsleme yarışması düzenlendi, madalyalar verildi.

Gastro- Elazığ 25 Projesi kapsamında düzenlenen pasta süsleme yarışmasında Down sendromlu bireyler hünerlerini gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği onaylı 'Elazığ Gastro 2025' Projesi kapsamında Elazığ'da yaşayan Down sendromlu ve engelli bireylerin katılımıyla pasta süsleme yarışması düzenlendi. Yarışmayla özel bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol almaları ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak hedeflendi. Yarışmada grup halindeki Down sendromlu bireyler tabaklarındaki pastaları süsleyip, Vali Numan Hatipoğlu ve jüri üyelerine sundu. Jüri sözcüsü OSB Başkanı Suat Öztürk, yarışma sonunda tüm yarışmacıları tebrik ederek, hepsine madalya takdim etti.

Vali Hatipoğlu, "İçişleri Bakanlığımızca desteklenen Gastro-Elazığ etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Bu çerçevede özel çocuklarımız aileleriyle birlikte pasta yapımı ve sunumu etkinliği gerçekleştirdi. Bu anlamda emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim. OSB başkanımız da kendisiyle ve çeşitli firmalarıyla sponsor oldu. Elazığ, gastronomi yönünden ülkemizin en zengin vilayetlerinden biridir. Bu etkinlikler ile daha fazla tanıtılmasını sağlanmasını destekliyoruz. İlimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Farkındalıklarının farkına vardılar"

Yarışma hakkında bilgi veren Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ve İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün PRODES projesi kapsamında 'Gastro Elazığ 2025' projemizi geçen hafta itibarıyla İstanbul'da başlattık. Bugün de Elazığ'da özel bireylerimizle pasta süsleme yarışması gerçekleştirdik. Bizler Elazığ gastronomisini ülkeye ve ulusala tanıtmaya çalışırken bir söz vermiştik. Yaptığımız her organizasyonda özel bireylerle bu yolu yürüyeceğimiz hakkında teminatımız vardı. Bugün Elazığ gastronomisi için özel ve anlamlı bir gün. Farkındalıklarının farkına vardılar. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yarışmada pastasını hazırlayan Hatice Nur Karakaya (18), "Bu yarışmada pastamı hazırladım. Süsledim ve en sonda da tadına baktım. Tadı çok güzeldi. Hediyemi de aldım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Engelliler, Eğitim, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down Sendromlu Bireyler Pasta Yarışmasında Yeteneklerini Gösterdi - Son Dakika

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