Down sendromlu Ecem Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüşme hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Down sendromlu Ecem Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

Down sendromlu Ecem Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, down sendromlu Ecem Balkan'ın, hayranı olduğu sanatçı Cengiz Kurtoğlu'yla görüşme hayalini, görüntülü olarak gerçekleştirdi. Arıcı, Kurtoğlu'na Ecem'in hayranlığını iletti ve görüşme gerçekleşti. Kurtoğlu, Ecem'e şarkı söyleyerek mutluluğunu paylaştı.

21.02.2024 16:54
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, down sendromlu Ecem Balkan'ın, hayranı olduğu sanatçı Cengiz Kurtoğlu'yla görüşme hayalini, görüntülü olarak gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Cengiz Kurtoğlu hayranı olan down sendromlu Ecem Balkan'ın (25) hayalini gerçekleştirdi. Ecem Balkan, bir kafede tanıştığı Emniyet Müdürü Selim Arıcı'ya en sevdiği sanatçının Cengiz Kurtoğlu olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Artvin'in Arhavi ilçesinde Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada tanıştığı sanatçı Cengiz Kurtoğlu'na ulaştı. Arıcı, Cengiz Kurtoğlu'na, Ecem Balkan'ın kendisine hayranlığını anlattı. Bunun üzerine Arıcı, Ecem ve babası Gürcan Balkan'ı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne davet etti. Ardından İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında en yakın zamanda Çanakkale'ye gelerek kendisiyle görüşeceğini belirten Cengiz Kurtoğlu, Ecem Balkan'a 'Duvardaki Resmin' şarkısından bir bölüm söyledi. Down sendromlu Ecem Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüntülü görüşerek, çok mutlu olduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Ecem'in Cengiz Kurtoğlu hayranlığını tesadüfen öğrendiklerini belirterek, "Cengiz Kurtoğlu hepimizin tanıdığı, Türk halkının gönlünde taht kurmuş, gönül adamı. Kardeşimizin ona olan hayranlığını duyunca kendisini aradım. O da kendisine yakışan bir şekilde 'Ne demek müdürüm, mutlu olurum. Hatta en kısa sürede oraya geleceğim. Kardeşim için özel olarak şarkı söyleyeceğim' dedi. Burada esas teşekkürü hak eden Cengiz Kurtoğlu hakikaten. Sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down sendromlu Ecem Balkan, Cengiz Kurtoğlu ile görüşme hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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