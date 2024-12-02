Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Etiler'de yürüyüş yaparken hayatını kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok protokol üyesi ve sanatçı katıldı.

02.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Etiler'de yürüyüş yaparken yere yığılıp hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da Etiler'deki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken yere yığılan Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Bozkurt, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sanatçı Aşkın Nur Yengi, modacı Gülşah Saraçoğlu, ailesi, hastane çalışanları, meslektaşları katıldı. Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke'deki aile kabristanlığına götürüldü.

"O benim her şeyimdi"

Doktor İsmail Bozkurt'un cenaze namazında gözyaşlarını tutamayan modacı Gülşah Saraçoğlu, "Hepimizin ailesinden biri gibiydi. Ben abimi kaybettim, canımı kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yakındık. 15-16 senedir arkadaşlığımız vardı. Çok uzun yıllara dayanıyor. O benim her şeyimdi. Çok derinden bir acı yaşıyorum herkes gibi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmail Bozkurt, Teşvikiye, istanbul, Hastane, Bozkurt, Sağlık, Yerel, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:58:03. #1.13#
SON DAKİKA: Dr. İsmail Bozkurt Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.