DSÖ\'den Gazze İşgaline Sert Tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " İsrail'in Gazze'yi işgal etme planı çok endişe verici. Gıda ve sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle daha fazla çocuğu tehlikeye atıyor" dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planına yönelik eleştiriler devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında İsrail'in planına değindi. Ghebreyesus, "İsrail'in geçtiğimiz günlerde onayladığı Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırma planı endişe veriyor. Zaten Gazze'nin her yerinde insani ve sağlık durumları son derece kötü" dedi. Gazze'ye gıda ve sağlık yardımlarının acil ve sınırsız bir şekilde ulaşması gerektiğini kaydeden DSÖ Genel Direktörü, "İsrail'in Gazze'yi işgal etme planı çok endişe verici ve gıda ve sağlık hizmeti eksikliği nedeniyle daha fazla çocuğu tehlikeye atıyor" dedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelerde açlık ve gıda eksikliği nedeniyle 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle açlık sonucu ölenlerin sayısının 101'i çocuk 222'ye yükseldiğini bildirdi. - CENEVRE