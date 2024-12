DTO Genç Mezunları İş Gücüne Kazandırıyor

Yerel

DTO genç mezunların elinden tutuyor

Üniversite mezunu gençler DTO'nun desteğiyle iş gücüne katılıyor

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası (DTO); Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin finanse ettiği Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasası Destek Programı kapsamında yürüttüğü "Denizli'deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İş Gücüne Yönetim Bilişim Sistemleri ile Dahil Oluyor" projesini tamamladı. Proje sayesinde, 20-29 yaş arası üniversite mezunu ve işsiz gençlerden 330 saat ücretsiz YBS eğitimi ile 172 saatlik kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlayan 27'si kadın 17'si erkek 44 vatandaş sertifikalandı ve iş gücüne katıldı.

DTO'nun, 1 Ağustos 2023'te başlayan ve AB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Denizli'deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İş Gücüne YBS ile Dahil Oluyor projesi sona erdi. DTO'nun başvuru sahibi olduğu, proje ortaklığını ise Denizli Organize Sanayi Bölgesinin yaptığı projede, 20-29 yaş aralığındaki üniversite mezunu ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin istihdam edilebilirliklerinin ve iş gücüne katılımlarının artırılması amaçlandı. Katılımcılarına bilgi ve iletişim teknolojileri yönetişimi eğitimleri de verilen projenin kapanış toplantısı, geniş bir katılımla yapıldı.

Proje Uzmanı Enis Erdal, bugüne kadar neler yaptıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Öğretimde, istihdamda veya eğitimde olmayanları kapsayan NEET'in (Not in Education, Employment, or Training) verilecek eğitimlerle istihdama kazandırılıp iş gücüne kazandırılmasının projelerinde ana hedefleri olduğunun altını çizen Erdal, "İlk olarak 19 Ocak 2024'te, Çalışma Kurulu üyelerimize, proje ve faaliyetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Proje kapsamındaki eğitimlerimizi, Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ndeki uzman isimlerden oluşan hocalarımızdan sağladık. YBS'nin teknik ve yönetsel temelleri, veri kaynakları yönetimi, internet uygulamaları geliştirme, programlama gelişmiş ofis uygulamaları, ICT yönetişimi, karar analizi, karar destek sistemi, çok değişkenli istatistiksel yöntemler, internette e-ticaret ve pazarlama ile e-iş modelleri konularında YBS eğitimleri gerçekleştirdik. İletişim becerileri, liderlik ve etkili ekip çalışması, problem çözme teknikleri, ileri Excel, iş İngilizcesi, motivasyon ve hassasiyetsaygı, iş arama becerileri ile etkili iş görüşmesi konularında da kapasite geliştirme eğitimlerimiz vardı. Ayrıca 10 Mayıs 2024'te, 60 katılımcımız ile NEET'lerin İstihdamında İyi Örnekler Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Eğitimlerimizin sonunda projemizden faydalanan NEET'lerimiz için 17 ve 18 Temmuz tarihinde Denizli Ticaret Odamızın hizmet binasının önünde 2 günlük Kariyer Günleri düzenledik ve bu faaliyetimizde 50 firmamız stant açtı; 15 bin kişinin üzerinde bir katılımla iş görüşmelerinde bulundu. Kariyer günlerimiz ile eş zamanlı olarak Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ile YBS'nin İş Verimine Etkileri konulu bir seminer verdik. Ayrıca Prof. Dr. Handan Kumaş ile de YBS İstihdam Edilmeye Etkileri konusunda bir seminer düzenledik. 1 Temmuz 2024'ten itibaren de 4 ay boyunca, iş kurumu uzmanlarımız ile, iş kulübü çalışmaları kapsamında katılımcılarımıza bireysel eylem planı hazırlama ve iş arama faaliyetlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık. Temmuz ayında Almanya'da Alman İş Kurumu, Volkslrochschule (Alman Halk Eğitim Kurumu) ve Job Centre ile de görüşmeler yapıldı ve ülkeler arasındaki işe yerleştirmelerin karşılaştırılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunan başta Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı'mız olmak üzere, Denizli Ticaret Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan ile ekibine müteşekkiriz. Talep oldukça odamızın da desteği ile bu tür faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

"DTO'nun projesi sayesinde işe başladık"

Proje katılımcılarından Bahar Yılmaz da neler yaşadığını ve hayatının nasıl değiştiğini paylaştı. Yılmaz, "Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş arama sürecine girdim. Bu süreçte, Denizli Ticaret Odası'nın iş kurumu aracılığıyla gençleri iş gücüne kazandırmak için proje başlattığını öğrendim. Eğitimde teori yeterli olsa da pratikte yetersiz kalıyorduk. Bu projede aldığımız eğitimler ise uygulamalıydı ve kişisel anlamda da yetkinlik kazandık. Sonrasında da bir firmanın insan kaynakları pozisyonunda işe başladım. Bu eğitimi alırken ne eğitimdeydim ne de istihdamdaydım; herhangi bir işte çalışmıyordum. Kendime yetkinlik kazandırması için bu projeye katıldım. Aldığım programlar ve eğitimlerle kendimi geliştirdim. Bilgisayar programlarını ve mülakatlarda nasıl davranmam gerektiğini öğrendim; İngilizcemi de geliştirdim. Böylece, iş gücünde kendimize yeni bir alan açmış olduk. Gençlerin iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için böyle projelerin devamını bekliyoruz. Denizli Ticaret Odası'na çok teşekkür ederiz. Son derece beğeni toplayan ve verimli bulduğum proje için ayrıca Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan ile iş bulma sürecinde bizlere destek olan İş Kurumu İl Müdürümüz Fatih Işık'a özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için harcadıkları emek, gösterdikleri sabır ve özverileri için de hocalarımıza müteşekkirim" dedi.

DTO'nun projesi, katılımcılarda özgüvenle iş aramayı sağladı

İş ve Meslek Danışmanı Kadriye Efe ise projenin gençlere kazandırdığı yetkinlikler sayesinde iş bulma süreçlerinin hızlandığını söyledi. Eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından kursiyerleri uygun işe yönlendirdiklerini, işe yerleşenler ve kendi işini kuranların olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İş ve Meslek Danışmanı Ahmet İri de konuşmasında hayatından hatıra ve örnekler vererek, projenin de önemine değindi. İri, "Ülkemizde eğitimini tamamlayıp istihdama katılamayanların sayısı çok fazla. Bu sorunun çözümünde ne gibi katkılarımız olabilir diye düşünüyoruz. Neet Programı da bu anlamda daha özgüvenle iş arayanların oluşması adına çok önemliydi. Projemizi güzel bir şekilde sonlandırdık fakat farklı projelerde bu iş birliğimizi kesintisiz devam ettirmeliyiz" dedi.

Akademisyenler, iş birliği için DTO'ya teşekkür ettiler

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi Meltem Balaban, Denizli Ticaret Odası'nın iki projesinde görev aldığını söyledi. Balaban, "Rol aldığım projelerin, her açıdan öncü ve verimli olduğuna inanıyorum. Hem burada ders alan öğrencilerimiz hem de iş gücü piyasası için iyi etkiler sağlayacağına inanıyorum. Gelecekte de yine böyle öncü ve verimli projelere birlikte imza atmak istiyoruz" dedi.

Honaz Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Onur Kaçaroğlu ise proje kapsamında yönetim bilişim sistemlerinin temel kavramlarıyla ilgili dersler verdiğini ifade etti. Kaçaroğlu, "Öğrencilerin mezun olduktan sonra bir işe yerleşememesi dezavantajı ama bu proje ile onlara bir itici güç sağlanmış oldu. Toplantı öncesinde birkaç öğrencimizle konuştuğumuzda iş bulduklarını ifade ettiler ve bize bu projenin faydalarından bahsettiler. Ayrıca projenin sektörlerle iç içe olduğunu ve bunda Denizli Ticaret Odası'nın önemli katkısı bulunduğunu ifade ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Selime Soyuçok da projenin eğitim kısmında yer aldıklarını belirterek, Denizli Ticaret Odası'nın prestijli bir projeye imza attığını vurguladı. Eğitimlere, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün dahil edilmesi dolayısıyla da hem iş kurumuna hem de DTO'ya teşekkür etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Müjdat Bulmuş ise proje kapsamında İş İngilizcesi derslerini verdiğini ifade etti; "Bir eğitimci olarak süreç boyunca çok keyif aldım. Öğrencilerimiz bize de enerji kattı. Böyle verimli bir projeyi hayata geçiren başta Denizli Ticaret Odası olmak üzere iş kurumuna ve tüm paydaşlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olan Betül Taşkıran da projenin kişisel gelişimine katkıda sağladığını, bilgisayar programları hakkında bilgi edindiğini ve iş arama sürecinde çok faydalı olduğunu belirtti; eğitimleri veren akademisyenlere ve Denizli Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Başkan Erdoğan gençleri tebrik etti

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da projelerinden faydalanan kursiyerleri tebrik ederek aldıkları eğitimin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Gençlerimiz, üniversite diplomalarının yanında bir de bizim bu eğitimlerimizi tamamlayıp sertifika aldılar ve mesleki donanımlarını artırdılar; öz geçmişlerini daha da güçlendirdiler. Onlar, bizim geleceğimiz. O nedenle, iyi yetişip nitelikli bireyler olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Eğitimli olmak ile kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri için imkan sağlamak önemli ancak eğitimli insanlarımızın iş gücüne kazandırılması da en az onun kadar önemli. Bugüne kadar bu amaçla 11 bin 500 vatandaşımıza 140 farklı başlıkta çeşitli kurslar ile ücretsiz eğitimler verdik. Her fırsatta, gençlerimize istihdam edilmelerinin yolunu açacak, iş gücüne ve üretime katılmalarını sağlayacak projelerle ulaşmaya çalışıyoruz; ücretsiz mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile kurslar düzenliyoruz. Böylelikle hem çevrelerini ve portföylerini genişletme hem de kendilerini güncelleyip geliştirme imkanı sunuyoruz. Tıpkı bu projemizde olduğu gibi. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ekibimize de projemiz boyunca tempoyu hiç düşürmedikleri ve her geçen gün daha da artırdıkları uzun süreli eşsiz gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.