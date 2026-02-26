DTSO'da 2025 yılı kesin hesabı onaylandı - Son Dakika
DTSO'da 2025 yılı kesin hesabı onaylandı

DTSO\'da 2025 yılı kesin hesabı onaylandı
26.02.2026 13:55
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısında 2025 yılı kesin hesapları görüşülerek onaylandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) olağan meclis toplantısında 2025 yılı kesin hesapları görüşülerek onaylandı. Kesin hesaplarla birlikte yönetim kurulu da ibra edildi.

DTSO Meclis Toplantısı Başkan cekili Metin Topal'ın başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, gündemin ilk maddesi olan oda faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Ay içinde birçok faaliyette yer aldıklarını söyleyen Bıyık, "Çözüm masası programlarımız devam ediyor. Bu ay içinde hem Gümüşova OSB firmalarımız ile hem de ikinci meslek grubundaki üyelerimiz ile çözüm masası programlarında bir araya geldik. Nisan ayında Yörex fuarı olacak. Bu kapsamda Turizm Komisyonumuz 2026'nın ilk toplantısını meclis üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda; 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler, katılınması planlanan fuarlar hakkında görüşmeler yapıldı. TOBB ve Mısır Ticaret Odaları Federasyonu iş birliğiyle Mısır'ın İskenderiye şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş birliği forumu programına katıldık. Aynı program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Mısır-Kahire'de gerçekleştirilen Mısır-Türkiye İş Forumu'na katıldık. Sağlığım iş yerinde projesi tanıtımına katıldık. Ayrıca ay içinde odamıza birçok ziyaret oldu bir çok programlara iştirak ettik" ifadelerini kullandı.

Meclis Toplantısının devamında aylık mali tablolar ve hesaplar üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı kesin hesabı meclis üyelerinin oylarıyla onaylanırken, Yönetim Kurulu da ibra edildi. Toplantıda ayrıca oda protokol okullarında yapmayı planlandığı işler ve okullardaki son durumlar hakkında da bilgiler verildi. - DÜZCE

Son Dakika Yerel DTSO'da 2025 yılı kesin hesabı onaylandı - Son Dakika

