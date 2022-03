Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Bayrampaşa'da anlamlı etkinlik - Son Dakika

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Bayrampaşa'da down sendromlu çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de etkinlikte özel çocuklarla bir araya geldi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Bayrampaşa Şehir Parkı'ndaki down sendromlu kişilerin çalıştığı Sevgi Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra down sendromlu çocuklar katıldı. Etkinlikte down sendromlu çocuklara oyunlar oynatılırken illüzyon gösterisi de izletildi. Özel çocuklarla bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çocuklarla birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

"O kadar mutlu oluyorlar ki yüzlerinden anlayabiliyorsunuz"

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutluyoruz. Down sendromlu yavrularımıza açtığımız kafemizde kutluyoruz. Ben bütün down sendromlu yavrularımıza başarılar diliyorum. Çünkü onlar +1 kromozom fazlaları var. Onlarla birlikte günümüzü gün ediyoruz. Bu mekanda da yavrularımızla sürekli beraber oluyoruz. Onlar burada garsonluk yapıyorlar. Gördüğünüz gibi down sendromlu yavrularımız masanın etrafında toplanmış bunlar buranın müdavimleri. Buraya gelen bütün vatandaşlara ellerinde tepsilerle çay, pasta ikram ediyorlar. O kadar mutlu oluyorlar ki yüzlerinden anlayabiliyorsunuz. Down sendromlu yavrularımıza çok güzel bir takım gösterilerde bulundular. Onlar mutlu oldu bizler de mutluyuz" dedi. - İSTANBUL