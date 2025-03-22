Dünya Su Günü Konferansı Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
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Dünya Su Günü Konferansı Düzce'de Yapıldı

Dünya Su Günü Konferansı Düzce\'de Yapıldı

Düzce Üniversitesi'nde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerine konferans düzenlendi.

22.03.2025 09:41
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen, Dünya Su Günü Konferansı gerçekleştirildi.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden İhsan Buğra Buğdaycı'nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, fakülte akademisyenleri ile öğrenciler katılım sağladı.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Tunca, Türkiye'de mevcut su kaynaklarının durumu hakkında bilgi vererek suyun bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Su kaynaklarının korunması için bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade eden Emre Tunca, konferansın suyun hayatımızdaki kritik önemine ışık tutacağını belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Karadağ, kentlerde kullanılan suyun tarımdaki önemi ve doğru kullanım yöntemleri hakkında bilgi verdi. Tarımsal sulamada verimliliğin artırılması için modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Karadağ, programa konuşmacı olarak katılan İhsan Buğra Buğdaycı'ya teşekkürlerini sundu.

"Kuraklık hidroelektrik üretimini düşürdü"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, suyun bilinçli kullanımının kritik önemine değindiği konuşmasında ülkemizde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin geçen yıllarda yüzde 30 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 8'e düştüğünü belirterek, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi tarafından yürütülen Kanalizasyon Sularının Temiz Suya Dönüştürülmesi Projesi hakkında bilgi veren Öztürk, bu projenin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında suyun bilinçli ve verimli kullanımına dikkat çeken konferansın konuşmacısı İhsan Buğra Buğdaycı, suyun önemi, iklim değişikliği ve tarımda suyun nasıl daha verimli kullanılabileceği konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Tarımsal üretimde suyun bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan Buğdaycı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen bazı projelerden bahsederek bu alandaki bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi yok"

Dünya Su Günü kapsamında her yıl belirli bir tema üzerine yoğunlaşıldığını ifade ede Buğdaycı, 2025 yılında ise buzulların korunması üzerine çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişimi olmadığını, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çözümler üretilmesi gerektiğini kaydeden Buğdaycı, suyun etkin kullanımı konusunda harekete geçmenin gerekliliği üzerinde durdu.

Sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nden İhsan Buğra Buğdaycı, tarımsal sulamada sürdürülebilir yöntemlerin yaygınlaştırılmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Su Günü Konferansı Düzce'de Yapıldı - Son Dakika

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