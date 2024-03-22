Dünya Su Günü: Temiz Suya Erişim Çalışmalarının Önemi

22 Mart Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılından beri suyun korunmasını ve önemini vurgulamak amacıyla 'Dünya Su Günü' olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir temayla kutlanan günün bu seneki konsepti 'Barış İçin Sudan Faydalanmak' oldu. Yeryüzü Doktorları da temiz suya erişimin çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı halde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF)'na göre dünya çapında 739 milyon çocuk suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürüyor. Bu durum dünyadaki her 3 çocuktan 1'inin günlük ihtiyaçları için suya erişemediği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre ise her yıl yaklaşık 829 bin kişi güvenli olmayan su, temizlik ve el hijyeni nedeniyle ishalden hayatını kaybediyor.
13 ülkede 421 bin kişi temiz suya kavuştu
Yeryüzü Doktorları, sağlığın önemli bileşenlerinden olan temiz suya erişim için yıllardır çalışıyor. Dernek, bu kapsamda ihtiyacın çok olduğu ülkelerde su kuyuları açıyor. Bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Hindistan, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka, Tanzanya ve Uganda'nın yer aldığı 13 ülkede açtığı su kuyuları ile 421 bin 129 kişiye ulaştı. Açılan kuyuların su kalitesini düzenli aralıklarla denetleyen ve raporlayan dernek ekibi bölgedeki insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.
22 Mart Dünya Su Günü özelinde açıklamada bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Yeryüzünde iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle temiz suya erişim problemleri yaşanıyor. Güvenilir su kaynaklarına ulaşımın olmaması durumunda kullanılan kirli su ve ortamlar ise kolera, dizanteri, ishal, hepatit A, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemizde de yağışların azalması, yanlış tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle doğal su kaynakları tükenme riskiyle karşı karşıya. Yeryüzü Doktorları olarak sağlığın olmazsa olmaz parçası temiz suya erişim için Afrika ve Asya'da çalışıyor, su kuyuları açarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Dünya Su Günü vesilesi ile herkes için temiz suya, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine ulaşmanın önemini belirtmek ve su kaynaklarının korunması noktasında birey ve toplum olarak daha bilinçli davranmamız gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Dünya Su Günü: Temiz Suya Erişim Çalışmalarının Önemi - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
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