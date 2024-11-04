Dürüst Arkadaşlardan Takdir

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üç arkadaş, yerde buldukları parayı hiç tereddüt etmeden zabıtaya teslim ettiler.
Mahallerinde oyun oynarken yerde yüksek miktarda para bulan üç arkadaş, hemen parayı Osmaneli Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu dürüst davranışlarından dolayı, Hüseyin Kayra Daş, Metehan Akar ve beraberinde Mustafa Göz'e teşekkür eden zabıta ekipleri, "Böyle ahlaklı evlatları yetiştirdikleri için ailelerine de yürekten kutluyoruz" diyerek tebriklerini iletti. - BİLECİK
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