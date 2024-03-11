Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü\'den Ramazan Mesajı

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının yardımlaşma, huzur ve sevgi ikliminin müjdecisi olduğunu belirterek başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, 11 Ayın Sultanı Ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü başta Gazze ve Filistin'de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekerek oruç ibadetinin idrak edileceği Ramazan'ın İslam alemi ve tüm dünyaya barış getirmesi temennisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Oruç ibadetimizi, teravih namazlarımızı ifa edeceğimiz 11 Ayın Sultanı, mübarek Ramazan ayına erişmenin buruk mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İslam alemini bir araya getiren, bizleri hem oruç ibadetinde hem teravih namazlarında bir kez daha buluşturan Allah'a şükürler olsun. Ramazan ayı demek; hoşgörü demek, yardımlaşmak demek, sevgi ve huzur iklimini paylaşmak demektir. Gönül sofralarında buluşacağımız, dertleşeceğimiz, manevi duygularda buluşacağımız Ramazan ayında iyiliği telkin etmeye devam edeceğiz. Bu yıl Ramazan ayını hüzünle karşılarken İsrail'in acımasız katliamlarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin bir an önce huzura ve güvenli ortama kavuşmasını Rabb'imizden niyaz ediyorum. Ramazan ayı dolayısıyla tüm İslam aleminin, tıpkı ülkemizde olduğu gibi bu katliama yüksek sesle tepki vermesini ve yaptırımda bulunmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı Ramazan-ı Şerif'in İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık, huzur, ve barış getirmesini diliyorum. Değerli hemşehrilerime ve Aziz milletimize, Hayırlı Ramazanlar olsun." - DÜZCE