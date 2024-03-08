Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınları Örnek Gösterdi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü organizasyonu kadınlarla bir araya gelerek BELMEK kursları ve İş Kulübü aracılığı ile üreten ve iş sahibi olan kadınları örnek gösterdi.

Düzce Belediyesi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden bir tanesi olan Dezavantajlı Gruplar Buluşması'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kaydı olan kadınlar ile Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü bir araya geldi. Kadınların daha adil bir dünyada yaşamlarına devam etmesi, istihdam ve sosyal yaşama daha fazla entegre edilmesi konularında yapılan projelerden söz eden Faruk Özlü, BELMEK kursları ve İş Kulübü aracılığı ile üreten ve iş sahibi olan kadınları örnek gösterdi.

Başkan Faruk Özlü "Hanım kardeşlerimiz ile buluştuk kendileri ile sohbet ettik. Belediye hizmetlerimizden bahsettik onlar da kendilerini geliştirmek üzere açtığımız BELMEK kurslarımızdan faydalanıyor, iş kulübümüze alınan başvurularda kadınları daha dikkatli inceliyor ve en uygun istihdam ile buluşturmaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin üretimine en büyük katkıyı sağlayan üreten kadınlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayıyla ağırladığımız hanım kardeşlerimize ve bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE