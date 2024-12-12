Düzce Belediye Başkanı Özlü, Dirençli Şehirler Oluşturmanın Önemine Vurgu Yaptı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, katıldığı bir programında şehrin deprem sonrası gelişimini ve dirençli şehirler oluşturma çabalarını anlattı. Deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguladıklarını vurgulayan başkan, Düzce'nin güvenli bir şehir haline geldiğini söyledi.

Başkan Faruk Özlü, İstanbul'da düzenlenen RE 360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması programına katıldı. Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren gayrimenkul konferansında davetlilere hitap eden Faruk Özlü, son 5 yıldır Düzce'de belediye başkanlığı yaptığını ifade etti. Düzce'nin butik bir şehir olduğunu kaydeden Özlü, şehrin toplam nüfusunun 410 bin, merkez nüfusunun ise 250 bin civarında olduğunu belirtti.

"En önemli konu dirençli şehirler oluşturmak"

İki büyük deprem yaşayan Düzce'nin konut stokunun yüzde 75-80 oranında yeni olduğuna dikkat çeken Özlü, "Biz Düzce'de deprem yönetmeliklerini harfiyen uygulayan bir belediyeyiz. En son versiyonuna kadar takip ediyor ve uyguluyoruz. 23 Kasım 2022'de 6,0 şiddetinde bir deprem oldu. Düzce'de bir tek can kaybı olmadı. Bu doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Daha önce savunma ve güvenliğimizin ülkemiz için çok önemli olduğunu her toplantıda ifade ederdim. Çünkü ben savunma teknolojileri uzmanıyım. Fakat 6 Şubat depreminden sonra görüşlerim değişti. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan büyük depremde gittik, gördük. Gerçekten bugün bizler için en önemli konu doğal afetlere ve depremlere karşı dirençli şehirler oluşturmak. Dirençli şehirler bugünkü konferansın başlıkları içerisinde de var. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Düzce'ye davet etti

Düzce'nin zengin demografik yapısına, gastronomik ve kültürel zenginliklerine de vurgu yapan Faruk Özlü, "Güzel bir Mutfak Sanatları Merkezimiz var. Yöresel lezzetleri tadabileceğiniz bir mutfağımız var. Düzce'nin demografik yapısı çok zengindir. Biz göçlerle büyüyen bir şehiriz. Kafkaslar'dan Balkanlar'dan doğudan batıdan insanların yurt edindikleri bir bölgedir Düzce. Tabi gelenler yöresel mutfaklarıyla geldiler. Özellikle gastronomi konusunda daha çok evlerimizde olan mutfağımızı gün ışığına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu maksatla 'Düzce Yemekleri' adıyla çok güzel bir kitap hazırladık. 400'e yakın yemek var ve bu kitapta yer alan yemeklerin yapıldığı bir merkezimiz var. Hepinizi Düzce'ye bekliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE