Başkan Özlü Sarıeroğlu'nu ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Özlü Sarıeroğlu'nu ağırladı

Başkan Özlü Sarıeroğlu\'nu ağırladı
30.01.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede görev yaptığı Jülide Sarıeroğlu'nu Düzce'de misafir etti. Ziyarette güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede beraber görev yaptıkları Jülide Sarıeroğlu'nu Düzce'de misafir etti.

Başkan Faruk Özlü, Jülide Sarıeroğlu'nu ağırladı. Gerçekleşen ziyarette karşılıklı sohbet edilirken, güncel gelişmeler ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, aynı kabinede birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu belirttiği Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Özlü, nazik ziyareti ve samimi sohbeti dolayısıyla Sarıeroğlu'na teşekkür etti.

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jülide Sarıeroğlu, Yerel Haberler, Faruk Özlü, Misafir, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özlü Sarıeroğlu'nu ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:02:23. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü Sarıeroğlu'nu ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.