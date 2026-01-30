Başkan Özlü Sarıeroğlu\'nu ağırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede beraber görev yaptıkları Jülide Sarıeroğlu'nu Düzce'de misafir etti.
Başkan Faruk Özlü, Jülide Sarıeroğlu'nu ağırladı. Gerçekleşen ziyarette karşılıklı sohbet edilirken, güncel gelişmeler ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, aynı kabinede birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu belirttiği Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Özlü, nazik ziyareti ve samimi sohbeti dolayısıyla Sarıeroğlu'na teşekkür etti.
Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - DÜZCE
