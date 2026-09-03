Düzce Belediye Başkanı Özlü, Zabıta Haftası'nda personele kehribar tespih hediye etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Zabıta Haftası'nda personele kehribar tespih hediye etti

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Zabıta Haftası\'nda personele kehribar tespih hediye etti
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü'nün hizmet binasını ziyaret ederek personele tespih hediye etti. Özlü, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği zabıta personeline hitaben konuşma yaptı ve ziyaretin sonunda kehribar tespih dağıttı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği personele tespih hediye etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü'nün Darıcı Mahallesi'nde bulunan hizmet binasını ziyaret etti. Başkan Özlü, Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve birim personelleri tarafından karşılandı. Zabıta personeliyle tek tek selamlaşarak sohbet eden Faruk Özlü, şehirde düzenin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunmasında önemli görev üstlenen zabıta personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret kapsamında hizmet binasındaki birimleri de gezen Başkan Özlü, personele hitaben yaptığı konuşmada, "Düzce düzenli, planlı, muntazam bir şehir olacak. Bu sizin sayenizde olur. İşimizi güzel yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Temel kural bu. Allah size güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Faruk Özlü, ziyaretin sonunda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele Zabıta Haftası dolayısıyla tespih hediye etti. Özlü, "Kehribar tespih, bununla ya sabır çekeceksin" dedi.

Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım da Başkan Özlü'ye teşekkür ederek, "Zabıta Müdürlüğü'nün hiç kendisine ait bir binası olmamış. Sizin döneminizde burayı bize tahsis ettirdiğiniz ve yaptırdığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, Zabıta Haftası'nda personele kehribar tespih hediye etti - Son Dakika

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