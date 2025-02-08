Düzce Belediye Meclisi'nden Çarpıcı Kararlar - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi'nden Çarpıcı Kararlar

Düzce Belediye Meclisi\'nden Çarpıcı Kararlar

Düzce Belediye Meclisi, şubat ayı ikinci birleşiminde Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisi projesini onayladı ve Düzce Beltaş A.Ş.'nin Envio Üretim A.Ş. şirketini satın almasına karar verdi. Ayrıca, yeni 8 taksi durağı kurulması için encümene yetki verildi.

08.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:28
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Düzce Belediye Meclisi, Şubat ayı ikinci birleşiminde 40 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Meclis, "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisi" projesinin uygulanmasını onaylarken, Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş.'nin Envio Üretim A.Ş. şirketini satın almasına da onay verdi.

Düzce Belediye Meclisi, Şubat ayı ikinci birleşimi Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda komisyonlara havale edilen 40 gündem maddesi karara bağlandı. Düzce Belediyesi'nin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan "Mutfak Atölyesi Düzce Tarım Akademisi'nde Kuruluyor" Projesinin uygulanması ve Düzce Belediyesi'ni temsil etmek üzere Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi talebi oy birliği ile onaylandı.

Meclisin ikinci gündem maddesinde ise Düzce Belediyesi iştiraki Düzce Beltaş A.Ş.'nin, evsel atışları ayrıştırarak geri dönüşümle birlikte ekonomiye geri kazandıran, atıklardan elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştüren, enerji üretimi yapan Envio Üretim A.Ş. şirketini satın alması talebi yer aldı.

"Düzce'nin geleceği için satın almak mecburiyetindeyiz"

Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinin 2020 yılında kurulması ile birlikte Düzce'de vahşi depolamanın sona erdiğini söyledi. Envio Şirketi tarafından kurulan ve işletilen tesisin sıfır atığa yakın ve örnek bir tesis olduğunu, ancak işletmeci tarafından iyi işletilemediğini kaydetti. 10 yılda dolması gereken lot alanının 5 yılda dolduğunu ve kötü işletmeye devam edilmesi halinde birkaç yılda tekrar vahşi depolamaya dönüleceğini dile getiren Günden, "Çok defalar yazılar yazıldı, uyarılar yapıldı. Fakat işletmeci yine iyi işletemedi. Burası Düzce'deki 420 bin nüfusu ilgilendiren bir tesis. Düzce'nin geleceği ve bu güzel tesisin vahşi depolamaya dönmemesi için bizim bu tesisi satın alma mecburiyetimiz ortaya çıktı. Bunu da tamamen Düzce için yapıyoruz" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Biriktir de, "Bu konu sadece bir ticari işletmeyi devralmak değil. Düzce'nin çöp sorunu yaşaması söz konusu. Bu tesis işletilmediği takdirde rezilliği kimse temizleyemez. Biz burada ticaret yapmıyoruz, sorumluluk gereği burayı almak zorundayız" ifadelerini kullandı. Yapılan oylama sonucu şirket satın alınması talebi oy çokluğu ile onaylandı.

8 yeni taksi durağı kurulacak

Meclisin oy birliği ile aldığı kararla, yeni kurulacak 8 adet taksi durağı için Ticari Taksi Çalışma Hakkı işinin 10 yıl süreyle kiralanması konusunda encümene yetki verildi. İtfaiyenin baca temizleme hizmetlerine ilişkin ücret kalemlerinde de değişiklik yapıldı ve 'Baca Temizleme ve Denetim Yönetmeliği' onaylandı. Hamidiye Pazaryeri'nin dükkan ve tezgah kira ücretlerinde indirim yapılmasına ilişkin talep ise çalışma tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilerek ertelendi. İmarla ilgili gündem maddelerinin de oylanması sonrası toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Meclisi'nden Çarpıcı Kararlar - Son Dakika

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