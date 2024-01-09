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Düzce Belediyesi Çocuk Meclisi birinci yaşını Filistin'e dikkat çekerek kutladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Çocuk Meclisi birinci yaşını Filistin'e dikkat çekerek kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla kurulan Çocuk Meclisi, birinci yaşını Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekerek kutladı. Meclis üyeleri, Filistin'deki durumu anlattı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi de çalışmalarını sunarak bilgilendirme yaptı.

Düzce Belediyesi Çocuk Meclisi birinci yaşını Filistin\'e dikkat çekerek kutladı
09.01.2024 - 17:10,  Güncelleme: 17:11
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi birinci yaşına örnek bir farkındalık ile girdi.

Düzce Belediyesi, her yaştan Düzceli'nin aktif yönetime katılımını önemseyerek bünyesinde oluşturduğu Kent Konseyi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve son olarak Çocuk Meclisi'nin toplantılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimat ve desteği ile bir yıl önce kurulan Kent Konseyi Çocuk Meclisi birinci yaşına Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek girdi.

Çocukların gözünden Filistin'de yaşananları dinlediler

Düzce Belediye Meclisi'nde hafta sonu düzenlenen yılın ilk meclis toplantısında Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli'nin ev sahipliğinde, Çocuk Meclisi üyeleri hazır bulunurken aileleri de izleyici olarak yerini aldı. Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin refakat ettiği oturumda Ecrin Gül program akışını aktarırken Başkan vekili Gösterişli ve Çocuk Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çalışkan Filistin ile ilgili görüşlerini meclis üyeleri ile paylaştı. Toplantının diğer konukları ise Gazze'deki saldırılarda yaralanarak Türkiye'ye getirilen ve konaklama konusunda Düzce Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Filistinli misafirler oldu. Meclis üyelerini can kulağı ile dinleyen konuklar çocukların Filistin ile ilgili anlattıklarını duygulu gözlerle izledi.

Programın son kısmında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi bir yıllık gönüllü çalışmalarını içeren bir sunum yaparak Çocuk Hakları Bildirgesinden maddeler okudu, konukları bilgilendirdi.

Daha sonra Namık Kemal İlkokulu 2-K sınıfı tarafından hazırlanan Filistin'de devam eden haksız saldırıların anlatıldığı resim sergisi konukların beğenisine sunuldu. Çocukların farkındalık konusunda çok açık olduklarını dile getiren misafirler organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Toplantı meclisin birinci yaşı için hazırlanan pastanın kesimi ve ikramı ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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