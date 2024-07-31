Düzce Belediyesi Gençlere Gezi Düzenledi

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Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Spor Mahallemde' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan gençlere yönelik gezi düzenledi. Şehrin tarihi, turistik bölgelerini gezen gençler hayran kaldı.

Düzce Belediyesi, her yaştan Düzceliye dokumak, ihtiyaçları kapsamında projeler üretmek ve hayata geçirmek için çalışıyor. Son olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında hazırlanan 'Spor Mahallemde' projesi ile sportif etkinliklerle buluşturulan gençler, bu kez gezi etkinliğinde bir araya geldi.

Mahallelerinde yapılan spor etkinlikleri için kayıt oluşturan Dereli Tütüncü, Çay, Dedeler ve Cumhuriyet Mahallesinde oturan 25 genç, Gençlik Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin gözetiminde ilk olarak Kurtsuyu bölgesinde bulunan Hayvan Konuk evini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Cihal Ünal ve Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk'un da hazır bulunduğu ziyarette tesisi gezen gençler, can dostların barındırıldığı alanları görürken bir yandan da veteriner hekimler tarafından bilgilendirildi.

Daha sonra Batı Karadeniz'in Efesi olarak nitelendirilen Konuralp Antik Tiyatro alanını da gezen gençler, bölgenin tarihi, devam eden kazı çalışmaları ve ortaya çıkartılan eserlere dair arkeologların anlatımlarını ilgi ile dinledi.

Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı ile Beltur Tesislerinin bulunduğu bölgede doğa ile iç içe zaman geçiren ve kısa bir yürüyüş gerçekleştirmeyi ihmal etmeyen gençler, ayrıca voleybol oyayarak eğlenceli vakit geçirirken, gençlerin son durağı ise Korugöl Tabiat Park alanı oldu. Burada da yürüyüş yapan ve doğa harikası alanı inceleyen gençler, kendilerine gösterdiği ilgi ve etkinliğin düzenlenmesini sağladığı için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti. - DÜZCE