Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Melen Çayı'nda Rafting Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Melen Çayı'nda Rafting Etkinliği Düzenledi

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Melen Çayı\'nda Rafting Etkinliği Düzenledi

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 30 genç Melen Çayı'nda rafting yaparak adrenalin dolu bir gün geçirdi. Gençlerin eğlenerek öğrendiği ve sosyalleştiği etkinlikte güvenlik önlemleri alındı.

12.07.2024 09:49  Güncelleme: 09:54
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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda Melen Çayı'nda rafting yapan 30 genç adrenalin dolu bir gün geçirdi.

Genç bireylerin hem eğlenerek öğrendiği, hem de sosyalleştiği etkinliklere imza atan Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye'nin önde gelen rafting parkurlarından Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting düzenledi. Gönüllü gençler arasından seçilen 30 kişi Melen Çayı'nda adrenalini yüksek bir gün geçirdi.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte, botlara binen gençler yaklaşık 12 kilometrelik parkurda heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı. Hem eğlenen hem de stres atan gençler, organizasyon nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, gençlerin talebi doğrultusunda organizasyonları planladıklarını ve Akçakoca Kalkın bölgesindeki kamp etkinliğinin ardından rafting etkinliği de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinliklerini tüm mahallelerden gençlerle buluşturmak istediklerini vurgulayan Pişkin, "Düzce merkez mahalle sayımız 63. Daha önce hiçbir etkinliğimizden faydalanmayan gençlerimize bu etkinliklerimizi ulaştırarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Aynı zamanda spora da teşvik ediyoruz. Müdürlüğümüzün kayıtlarında iletişim numaraları bulunan gençlerimizi arayarak hangi etkinlikleri istediklerini soruyoruz. Onların talepleri doğrultusunda yapacağımız etkinlikleri planlıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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