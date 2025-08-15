Düzce Belediyesi\'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu

Düzce Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümü nedeniyle sosyal farkındalık videosu hazırladı. Marmara Bölgesi'nde olduğu gibi Düzce'de de büyük yıkıma neden olan ve 45 saniye süren depremi tekrar hatırlayan vatandaşlar duygusal anlar yaşadılar.

Düzce Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle özel bir video hazırladı. Videonun çekimleri sırasında yapılan sosyal deneyde özellikle eşler, anne baba ve çocuklara "45 saniye süreyle birbirinizin gözlerine bakar mısınız?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlardan kimi hiç konuşmazken, kimi gülümsedi, kimi ise eşine duyduğu derin muhabbeti dile getirdi. Vatandaşlara bu kez "Sizce 45 saniye uzun bir süre miydi?" sorusu yöneltildi. Kimi "Çok kısaydı" derken, kimi ise düşündüğünden daha uzun olduğunu söyledi. Kimi vatandaşlar da "45 saniye" ifadesini duyduğu anda Marmara depremini hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"Sevdiğinizle son 45 saniyeniz olsa ona ne söylerdiniz?"

Daha sonra sosyal deneye katılanlara son soru olarak "Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz ona ne söylerdiniz?" sorusu soruldu. Bir vatandaş, "Son sözler için çok kısa bir süre. Onu çok sevdiğimi söyler, Allah'tan bizi ayırmamasını isterdim" dedi.

"Umarız hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz'

Sosyal farkındalık deneyi sonunda katılımcılara AFAD ve Düzce Belediyesi hatırası olarak içinde acil durumlarda kullanılacak malzemelerin olduğu deprem çantası hediye edildi. Vatandaşlar, hiçbir zaman ihtiyaçları olmaması temennisi ile teslim edilen çantalar için Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ve AFAD Düzce İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. - DÜZCE