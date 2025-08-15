Düzce Belediyesi'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce Belediyesi'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu

Düzce Belediyesi\'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu
15.08.2025 21:59  Güncelleme: 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümü anısına hazırladığı video ile depremi hatırlatırken, sosyal deneyle vatandaşların duygusal anlar yaşamasını sağladı. Eşler ve ailelerin göz göze gelerek birbirlerine duygularını ifade ettiği anlar, izleyenlerde derin etkiler bıraktı.

Düzce Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümü nedeniyle sosyal farkındalık videosu hazırladı. Marmara Bölgesi'nde olduğu gibi Düzce'de de büyük yıkıma neden olan ve 45 saniye süren depremi tekrar hatırlayan vatandaşlar duygusal anlar yaşadılar.

Düzce Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle özel bir video hazırladı. Videonun çekimleri sırasında yapılan sosyal deneyde özellikle eşler, anne baba ve çocuklara "45 saniye süreyle birbirinizin gözlerine bakar mısınız?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlardan kimi hiç konuşmazken, kimi gülümsedi, kimi ise eşine duyduğu derin muhabbeti dile getirdi. Vatandaşlara bu kez "Sizce 45 saniye uzun bir süre miydi?" sorusu yöneltildi. Kimi "Çok kısaydı" derken, kimi ise düşündüğünden daha uzun olduğunu söyledi. Kimi vatandaşlar da "45 saniye" ifadesini duyduğu anda Marmara depremini hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"Sevdiğinizle son 45 saniyeniz olsa ona ne söylerdiniz?"

Daha sonra sosyal deneye katılanlara son soru olarak "Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz ona ne söylerdiniz?" sorusu soruldu. Bir vatandaş, "Son sözler için çok kısa bir süre. Onu çok sevdiğimi söyler, Allah'tan bizi ayırmamasını isterdim" dedi.

"Umarız hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz'

Sosyal farkındalık deneyi sonunda katılımcılara AFAD ve Düzce Belediyesi hatırası olarak içinde acil durumlarda kullanılacak malzemelerin olduğu deprem çantası hediye edildi. Vatandaşlar, hiçbir zaman ihtiyaçları olmaması temennisi ile teslim edilen çantalar için Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ve AFAD Düzce İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Video izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

21:31
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti
İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 22:03:31. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi'nden 17 Ağustos Depremi İçin Duygusal Farkındalık Videosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.