Düzce Belediyesi\'nden Modern Pazaryeri Projesi

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Düzce Belediyesi'nin öz kaynakları ile Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden Modern Pazaryeri projesi tüm hızıyla ilerliyor. Elektrik ve su mazgallarının imalatının ardından boya işlemlerinin de tamamlandığı pazaryeri projesinde, çevre düzenlemesiyle birlikte tüm işlemler tamamlanmış olacak.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem verdiği, Hamidiye Mahallesi'nde kurulan ve şehrin kuzey mahallelerine hizmet veren Salı Pazarı için yapımı süren modern pazaryeri iyiden iyiye ortaya çıktı.

2 bin 337 metrekarelik kapalı alana sahip projede çatı kaplama işleminin tamamlanmasıyla birlikte elektrik ve su mazgallarının imalatına başlayan ekipler, kısa sürede bu çalışmaları da tamamlayarak, kolon kaplama ve boyama çalışmalarına geçti.

Boya işlemleriyle eşzamanlı olarak sürdürülen su deposu yapımı, dekor kaplama işlemlerini de tamamlayan ekipler, çevre düzenlemesine ağırlık vererek pazaryerini hizmete hazır hale getirecek.

Başta Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri olmak üzere, şehrin birçok bölgesine hizmet veren Salı pazarının modernize edilmesiyle birlikte hem esnafların hem de vatandaşların daha sağlıklı ve nezih bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri sağlanacak. - DÜZCE