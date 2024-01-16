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Düzce Belediyesi Öğrencilere Moral Desteği Verdi

Düzce Belediyesi, final haftasına giren öğrencilere sınavlar öncesinde moral desteği vererek anne eli yemek ikram etti.

Düzce Belediyesi Öğrencilere Moral Desteği Verdi
16.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 17:58
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Düzce Belediyesi, final haftasına giren öğrencilere sınavlar öncesinde moral desteği vererek anne eli yemek ikram etti.

Düzce Belediyesi, öğrenim hayatlarını sürdüren üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Düzce Üniversitesi ile koordineli şekilde eğitim dönemiyle birlikte çeşitli etkinliklerle öğrencilerin yanında olan Düzce Belediyesi, öğrencilere yönelik etkinliklerini sürdürüyor.

Final haftası dolayısıyla sınav stresi yaşamamaları ve kendilerini evlerinde hissetmeleri adına moral vermek amacıyla üniversite kütüphanesinde, Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün de desteği ile hazırlanan ikram gecesine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi ve Kent Konseyi üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte kent konseyi kadın meclisi üyeleri tarafından hazırlanan birbirinden lezzetli 'Anne Eli Yemekler' Sözbir ve Tüfekçi tarafından öğrencilere ikram edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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