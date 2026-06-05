Başkan Yardımcısı Günden'den SGK'ya devir açıklaması - Son Dakika
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Başkan Yardımcısı Günden'den SGK'ya devir açıklaması

Başkan Yardımcısı Günden\'den SGK\'ya devir açıklaması
05.06.2026 21:33  Güncelleme: 21:35
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Düzce Belediyesi, SGK'ya olan borçlarına karşılık iki taşınmazın kuruma devredilmesini oy çokluğu ile kabul etti. Başkan Yardımcısı Hasan Günden, arsaların devriyle taksitlendirilmiş borcun faiziyle birlikte düşeceğini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'nin SGK'ya olan burcuna karşılık bazı arsaların kuruma devir talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Yardımcısı Hasan Günden "Bu arsaları verdiğimiz zaman taksitlendirilmiş olan borç faizi ile birlikte düşüyor" dedi.

Düzce Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları yapılan ikinci birleşim ile sona erdi. Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Ek ödenek talebi ile kredi talepleri oy çokluğu ile kabul edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün plan tadilatı başvuru ücretlerinde elektrikte yüzde 25 indirim yapılması onaylandı.

Asansör periyodik kontrol ücretlerine ilişkin tarife değişikliğini içeren madde ise, ilgili müdürlük tarafından detaylı çalışma yapıldıktan sonra değerlendirilmek üzere ertelendi.

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet paletli mini ekskavatör ile 1 adet satıh kaplama aracı alımına yönelik talepler ise oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Bütçe İçi İktisadi İşletmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmelikleri oy birliği ile kabul edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Yahyalar Mahallesi 1029 numaralı parselin tamamının resmi kurum alanı olarak düzenlenmesini içeren tahsis değişikliği talebi ile aynı parselin süresi 25 yılı geçmemek üzere Düzce Defterdarlığı hizmet binası için tahsis edilmesi talebi de kabul edildi.

Düzce Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen içme suyu iletim hattı projesi kapsamında, hat güzergahında yer alan parseller üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi için kamu yararı kararı alınmasına ilişkin talep de oy birliği ile onaylandı.

Günden'den SGK'ya devir açıklaması

Düzce Belediyesi mülkiyetindeki 2 adet taşınmazın, Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELKA İnsan Kaynakları A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarına karşılık devredilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Sigorta primlerinin ve çıkan vergi masraflarının tamamını ödüyoruz. Hiçbir şekilde bizim SGK'ya borç biriktirme gibi bir durumumuz yok. Bu SGK'ya verdiğimiz parseller, yıllar önce sözleşmeli personellerin kamuya geçmesi ile alakalı, tüm belediyelerde birikmiş olan borçlara yöneliktir. SGK'ya teklif edeceğimiz parselin eksper bedelini biz belirliyoruz. Ardından satışa çıkarıyoruz. İhale ile satılmayan parselleri yine kendi belirlediğimiz bedel üzerinden SGK'ya teklif ediyoruz. SGK da bir eksper yapıyor ve fiyat belirliyor. Eğer bizim belirlediğimiz fiyatın altında kalırsa parseli vermiyoruz, vazgeçiyoruz. Şimdiye kadar 13 adet parsel teklif ettik. 4 adedini bizim belirlediğimiz fiyatın altında olduğu için vermekten vazgeçtik. Bu parselleri de aynı şekilde SGK'ya teklif edeceğiz. Bizim belirlediğimiz fiyatı verirlerse vereceğiz, vermezlerse vermeyeceğiz. Yapılandırılmış bir borç zaten, taksitleri günü gününe ödüyoruz. Bu arsaları verdiğimiz zaman taksitlendirilmiş olan borç faizi ile birlikte düşüyor. Taksit yükümüz azalsın diye teklif ediyoruz" şeklinde konuştu. SGK'ya devir talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Teknik altyapı fonksiyonları, imar planı değişiklikleri, tahsis değişiklikleri, itirazlar ve yol boyu ticaret taleplerine ilişkin çeşitli gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısı, bir sonraki birleşimin 6 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de yapılmasının kararlaştırılmasının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Düzce Belediyesi, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yardımcısı Günden'den SGK'ya devir açıklaması - Son Dakika

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