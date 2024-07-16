Düzce Belediyesi Su Şebekesi Çalışmalarını Detaylarıyla Paylaştı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Su Şebekesi Çalışmalarını Detaylarıyla Paylaştı

Düzce Belediyesi Su Şebekesi Çalışmalarını Detaylarıyla Paylaştı

Düzce Belediyesi, su ve kanalizasyon müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaları hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. İçme suyu arıtma tesisi, atık su arıtma sistemi ve alt yapı yatırımları hakkında bilgiler verildi.

16.07.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Düzce Belediyesi sorumluluğu altındaki su şebekesinde çalışmalarını tam kapasite ile yürütüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu doğrultuda içme suyu arıtma tesisi, atık su arıtma sistemi ve alt yapı yatırımları hakkında detayları paylaştı.

Düzce Belediyesi, şehrin su ihtiyacını karşılamak ve atık suların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda çalışmaları hakkında rapor yayınladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaların detay bilgileri kamuoyu ile paylaşılırken yeni içme suyu hatları, kanalizasyon ve abone işlemleri hakkında da bilgiler aktarıldı. Rapora göre; İçme Suyu Arıtma Tesisi 7 gün 24 saat şeklinde çalışırken kaynaktan gelen ham su kimyasal arıtma (pıhtılaştırma, yumuşaklaştırma, çökeltim) işlemine tabi tutuluyor. Günlük 50 bin metreküp kapasiteli tesiste filtosyon ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak TSE standartları ile Sağlık Bakanlığı şartlarına uygun hale getirilen içme suyu vatandaşların kullanımına sunuluyor.

7/24 arıza ve taleplere müdahale

İçme Suyu birim ekipleri de sorumluluk alanındaki yeni yollarda içme suyu hat çekme işlemlerini yürütürken ruhsatlı ve yapımı devam eden yapılarda bağlantılarına devam ediyor. Aynı zamanda mevcut aboneler ile ana hatlarda oluşan arızalara müdahale için 7/24 nöbetçi ekipler hazır bekliyor.

Atık su denetlenerek bertaraf ediliyor

Şehir şebekesinde dolaşan içme suyu ve kanalizasyonlardan gelen suların toplandığı Atık Su Arıtma Tesisi de günlük 35 bin metreküp kapasite ile çalışarak fiziksel ve biyolojik arıtma işlemlerinin uygulandığı atık suları Sağlık Bakanlığı şartlarına uygun şekilde, düzenli denetimler kapsamında bertaraf edilmesini sağlıyor. Ayrıca müdürlük bünyesindeki kanalizasyon ekibi sürekli gelişen ve büyüyen şehir merkezini birbirine bağlayacak yeni yollar üzerinde alt yapı çalışmalarını sürdürürken, yeni yapıların parsel bağlama, mevcut yapılarda meydana gelen tıkanma şikayetlerini giderme ve onarma hizmetlerine devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Su Şebekesi Çalışmalarını Detaylarıyla Paylaştı - Son Dakika

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