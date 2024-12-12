Düzce Bilim Merkezi, Bolu Mengen Lisesi Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
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Düzce Bilim Merkezi, Bolu Mengen Lisesi Öğrencilerini Ağırladı

Düzce Bilim Merkezi, Bolu Mengen Lisesi Öğrencilerini Ağırladı

Düzce Belediyesi tarafından kurulan ve TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi, Bolu Mengen Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayarak bilim ve teknoloji dünyasını keşfetmelerine yardımcı oldu. Öğrenciler, sergiyi gezip atölyelerde uygulamalı deneyler gerçekleştirdi.

12.12.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren bölgenin en büyük Bilim Merkezi, Bolu Mengen Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Bilimsel düzeneklerin bulunduğu sergi alanını gezerek, atölyeleri inceleyen öğrenciler, bilim ve teknoloji dünyasını keşfetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ve TÜBİTAK'ın destekleriyle Düzce'ye kazandırılan Bilim Merkezi, öğrencileri bilim ve teknoloji dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. Bölgenin en büyük Bilim Merkezi, Düzce'nin yanı sıra çevre illerden gelen öğrencilere de hizmet veriyor. Düzce Bilim Merkezi son olarak Bolu Mengen Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Bilim Merkezi yetkililerinin rehberliğinde gerçekleştirilen ziyarette, çeşitli deney düzeneklerinin bulunduğu sergiyi gezerek uygulamalı deneyler yapma imkanı bulan öğrenciler, fizik, kimya ve biyoloji gibi alanlarda bilgiler edindiler.

Her biri ayrı konseptte hazırlanan 6 farklı atölyeyi de gezen öğrenciler, Uzay Atölyesi'nde VR Gözlüğü deneyimledi, Temel Bilimler Atölyesinde ise mikroskop ile su bitlerini inceledi.

Merkezin interaktif sergi alanında ve atölye sınıflarında eğlenceli ve öğretici aktivitelerle bilimsel kavramları keşfeden öğrenciler, pratik deneyimlerle bilgilerini pekiştirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Bilim Merkezi, Bolu Mengen Lisesi Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika

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