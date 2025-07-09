Düzce\'de 11. \'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor\' Toplantısı Gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programlarının 11'incisi Dereli Tütüncü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Özlü, şehrin temel sorunlarını çözdüklerini ifade ederek, "Şehrimizin büyümesi, gelişmesi, insanların rahat bir şekilde yaşamasının sağlanması bizim görevimiz. Bu şehir çok güzel, güzel hizmetleri hak ediyor" dedi.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" halk buluşmaları Düzce'de yoğun ilgiyle devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, program kapsamında 11. mahalle toplantısını Dereli Tütüncü Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü toplantıda yaptığı konuşmada, "Dereli Tütüncü Mahallesi'nin sorunlarını muhtarımızla görüştük, notlarımızı aldık, kararlarımızı verdik. Mahallemizin her sorununa çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim 64 mahallemiz var ve şu ana kadar 10 mahallede toplantılar düzenledik. Bu toplantıların amacı vatandaşlarımızı dinlemek. Geçtiğimiz dönemi projelendirme süreciyle geçirdik. Bu dönem ise hayata geçirme dönemi. Düzce'nin içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Bu Düzce tarihinin en büyük projesidir. Aynı anda hem arıtma tesisimizi, hem su kaynaklarımızı, hem de şehir şebekemizi yeniliyoruz. Asfalt ihtiyacını da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerden başlayarak karşılayacağız. Kaynakları doğru ve verimli kullanmamız gerekiyor" dedi.

"Şehrin temel sorunlarını çözdük"

Başkan Özlü, konuşmasında belediyenin diğer önemli hizmetlerine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çöplerin toplanması ve bertarafı için Türkiye'de sadece 19 ilde olan modern bir katı atık işleme ve ayrıştırma tesisi Düzce'de kuruldu. Toplu taşıma filomuzu tamamen yeniledik. Her boyutta araçlarımız var, sistem çalışıyor. Ufak aksaklıklar varsa düzeltiyoruz. İtfaiye teşkilatımızı tamamen yeniledik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi dahil bölgedeki en güçlü itfaiye teşkilatına sahibiz. İzmir yangınlarına dahi destek verdik. Temel işleri yaptık. Artık bizim daha detay işler yapmamız lazım. Yapacak daha çok işimiz var. Şehrimizin büyümesi, gelişmesi, insanların rahat bir şekilde yaşamasının sağlanması bizim görevimiz. İnsanları serbest bıraktığınız zaman nereye gidip yerleşiyorsa, bilin ki orası iyi bir yerdir. 423 bin nüfusumuz var ve her sene artıyor. Türkiye'de nüfus artış hızının iki katı bir artış hızımız var. Biz göçlerle büyüyoruz. Demek ki burası iyi ve güzel bir yer. Bu şehir güzel hizmetleri hak ediyor. Biz akşam sizlerle sohbet etmeye, hasbihal etmeye, sizinle hemhal olmaya geldik"

Ardından vatandaşlar söz alarak, istek ve önerilerini sıraladı. Toplantıya katılan mahalle sakini Halis Kırca ise "Cesareti olmayan hiçbir belediye başkanı ekibiyle beraber toplumun karşısına çıkmaz. Sayın Başkan ve ekibini bu anlamda tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE