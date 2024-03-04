Düzce\'de 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Düzce'de sağlık yatırımları devam ediyor. Aziziye Mahallesi'nde yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin hızla geliştiğini söyleyerek "Düzce 1999 yılında yaşadığı depremlerin ardından vilayet oldu. Cumhurbaşkanımızın 2004'te Düzce'ye ön gördüğü destek paketi ile Düzce hızla çehresini değiştirdi. Endüstriyel tarımın kalbiyken şimdi sanayinin kalbi haline gelmiş bir vilayetimiz. Düzce iyi bir ekiple çalışıyor. Bir taraftan açılış yapıyoruz bir temel atıyoruz. Aziziye Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Başhekimliği'nin de burada olduğu bu güzel hizmet binamızın açıyoruz. Merkezimin öncelikle halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
"İyi bir takım ile iyi işler yapılıyor"
"Göreve geldiğimiz günden beri gelişmiş şehirlerden ne varsa Düzce'de de o olsun istiyoruz" diyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "Önce sağlık ve eğitim diyoruz. Bu süreçte burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu işler takım işleri. İyi takımlar ile iyi işler yapılıyor. Düzce'de biz iyi bir takımız bize güvenin" ifadelerinde bulundu.
"800 yataklı hastane"
Milletvekili Ercan Öztürk ise "Düzce'ye sağlık yatırımları hızla kazandırılıyor. Aziziye mahallesinde doğmuş büyümüş birisi olarak bu binada yapımı geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallemize güzel bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılmış. Ayrıca; Düzce Belediyesi tarafında elinde ki arsaları takasa girerek aldığı bir araziye 800 yataklı tam teşekküllü eğitim araştırma hastanesi kazandırılıyor" şeklinde konuştu.
"Belediyecilik son derece önemli"
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, yaptıkları sağlık tesisleri sayesinde Düzce'de büyük bir rahatlama olacağını belirterek "İmar planlarında belediye gerekli düzenlemeleri yapmazsa hastane yapılacak yerde bulunamaz. Dolayısıyla belediyecilik son derece önemli. Sağlık konusunda daha büyük yatırımlarımız var. 800 yataklı, 6 katlı, 125 bin metrekare, kapalı alanlı sağlık tesisimizi yaptığımızda Düzce'de büyük bir rahatlama olacak. Bazı hastalarımızın başka illere sevk edilme zorluğu ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.
"3 Birim aynı binada"
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 3 birimin aynı binada hizmet vereceğini belirterek "Aile Sağlığı Merkezi'mizin inşaatına başladığımız zamanda arsa ile ilgili ufak tefek problemlerimiz vardı. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü imar problemlerini çözüp inşaata başlamamıza çok yardımcı oldu. Bu binamızda şu anda Aziziye halkına hizmet edecek 5 aile hekimi görevlendirilebilecek. Toplum Sağlığı Merkezi birimimiz ve 112 Başhekimliği'ni içinde bulunduracak bir bina oldu " dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Müftü Osman Aydın'ın duaları eşliğinde Sağlık tesisi hizmete açıldı. - DÜZCE
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