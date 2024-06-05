Düzce'de 52 Kilo Ağırlığında Dev Balık Yakalandı

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Düzce'de Melen Çayı'nda amatör bir balıkçının ağına 1 metre 70 santim uzunluğunda ve 52 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'nda amatör balıkçılar tarafından yakalanan balık dikkat çekti. 52 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki yayın balığı kıyıya getirildi. Güçlükle taşınan balık ile çevredeki vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE