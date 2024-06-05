Düzce'de 52 kilogramlık balık ağa takıldı - Son Dakika
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Yerel

Düzce'de 52 kilogramlık balık ağa takıldı

Düzce'de Melen Çayı'nda amatör balıkçılar tarafından yakalanan 1 metre 70 santim uzunluğunda ve 52 kilogram ağırlığındaki yayın balığı dikkat çekti. Balık kıyıya getirilerek çevredeki vatandaşlar tarafından hatıra fotoğrafı çektirildi.

05.06.2024 19:18
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Düzce'de 52 kilogramlık balık ağa takıldı

Amatör balıkçı ile aynı boydaki balık dikkat çekti

DÜZCE - Düzce'de Melen Çayı'nda ağa takılan 1 metre 70 santim uzunluğunda 52 kilogramlık yayın balığı yakalandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı'nda amatör balıkçılar tarafından yakalanan balık dikkat çekti. 52 kilogram ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğunda ki yayın balığı kıyıya getirildi. Güçlükle taşınan balık ile çevredeki vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 52 kilogramlık balık ağa takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 52 kilogramlık balık ağa takıldı - Son Dakika
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