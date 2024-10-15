Düzce'de Deprem ve Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Deprem ve Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edildi

Düzce\'de Deprem ve Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edildi

Düzce'de, 23 Kasım 2022'deki deprem ve sel afetlerinden etkilenen 726 hak sahibine ait konutların 469'u tamamlanarak teslim edildi. Törene katılan yetkililer, vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu ve kalan konutların da en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

15.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022'deki depremden ve sel afetlerinden etkilenen vatandaşlar yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kentte 23 Kasım'da merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki deprem ile farklı tarihlerde yaşanan sel, taşkın ve heyelanlarda evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan 726 konuttan 469'u tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslimi için Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile protokol üyeleri ve depremde evi ağır hasar alarak yıkılan vatandaşlar katıldı.

"Konutların hepsinin tamamlanması için mücadele veriyoruz"

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlere de yansıyor. 23 Kasım 2022 depreminde evi hasar görüp yıkılan 590, sel afetlerinden etkilenen ise 136 hak sahibimiz var. Toplamda 726 hak sahibimiz borçlanmalarını yaptı. Konutların hızlı şekilde tamamlanması için mücadele veriyoruz. Bürokratik engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Afetlere hazır bir şehir imar ediyoruz"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, " AFAD'ın yaptığı tespitlere göre, il genelinde 791 hasarlı bina vardı. İhale edilen 726 konuttan 469'u tamamlandı. AFAD'dan verilen bilgiye göre, önümüzdeki yıl mart ayına kadar kalan kısımda tamamlanacak. Bir ülke düşünün yaklaşık 2 yıl içerisinde bir ilde 726 konutu tamamlıyor ve veriyor. Şundan emin olun 6 Şubat depremleri olmasaydı bu konutlar bir yılda teslim edilecekti. Bu gecikmenin sebebi 6 Şubat depreminden sonra ülkemizdeki afet noktasındaki ağırlık merkezinin doğuya yani 11 ile kaymış olmasıdır" diye konuştu.

"Kasım ayı Düzceliler için acılarla dolu bir ay"

12 Kasım 1999 depremini hatırlatan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise, "Kasım ayının Düzceliler için çok acı tecrübeleri var. 12 Kasım ve 23 Kasım. Rabbim bir daha bu millete böyle bir afet yaşatmasın. Yeni konutların huzur içinde oturabileceğiniz yerler olmasını diliyorum. Biz her türlü afetle mücadele etmiş bir iliz. Yaralarımızı sarmış, küllerimizden yeniden doğmuş bir iliz. İnşallah acı günleri geride bırakmışızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda yapılan kura çekiminde hak sahibi 469 aile yeni yuvalarına kavuştu. Yeni evlerine kavuşan hak sahipleri mutlu olduklarını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Deprem, Tören, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Deprem ve Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Deprem ve Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.