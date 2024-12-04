Düzce'de Dünya Engelliler Günü'nde Kusursuz Kafe'ye Özel Etkinlik - Son Dakika
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Düzce'de Dünya Engelliler Günü'nde Kusursuz Kafe'ye Özel Etkinlik

Düzce\'de Dünya Engelliler Günü\'nde Kusursuz Kafe\'ye Özel Etkinlik

Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi BelKa A.Ş., 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel bireylerden oluşan Kusursuz Kafe çalışanlarına yönelik anlamlı bir organizasyon düzenledi. Programa katılan Vali Aslan, özel bireylerin toplum için değerli olduğunu vurguladı.

04.12.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi BelKa A.Ş., 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, tamamı özel bireylerden oluşan Kusursuz Kafe çalışanlarına yönelik özel bir organizasyon düzenledi.

Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programa; Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Barış Bayrak ve Cihan Ünal, BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz, TSO Meclis Başkanı Tanju Acar, il müdürleri ve belediye birim müdürleri katıldı.

Vali Aslan yaptığı konuşmada, özel bireylerin istihdam edildiği Kusursuz Kafe'nin, Türkiye genelinde örnek bir işletme olduğuna dikkat çekti. Aslan, özel bireylerin topluma kazandırılmasının önemini vurgulayarak, "Kusursuz Kafe'mizde özel bireylerimizle birlikteyiz. Toplumumuzda özel bireylerimizin ne kadar değerli olduğunu görmekteyiz. Özel bireylerimize fırsat verildiğinde, kendi potansiyellerini ne kadar geliştirebildiklerini gözlemledik. Bizler, sık sık buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Kendi becerilerini geliştirmelerinin ötesinde, iş yaşamına katıldıklarında ne kadar güçlü bir şekilde yer alabileceklerini Kusursuz Kafe'de görme fırsatımız oldu. Kusursuz Kafe'nin kuruluşunda ve sürdürülebilirliğinde emeği geçen herkese, özellikle Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür işletmelerin sayısının artması gerektiğine inanıyorum" dedi.

BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz ise, "Keşke daha fazla çocuğumuzu burada istihdam etme imkanımız olsa. Amacımıza uygun şekilde daha iyi hizmet sunabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Başladıkları günden bugüne kadar çok yol aldılar ve bu gelişim, hem kendileri hem de aileleri tarafından takdir ediliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, özel bireyler ile protokol üyelerinin bir araya gelerek hazırlanan pastayı kesmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Dünya Engelliler Günü'nde Kusursuz Kafe'ye Özel Etkinlik - Son Dakika

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