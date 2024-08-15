Düzce'de Fındık Hasat Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Düzce'de Fındık Hasat Şenliği düzenlendi

Düzce\'de Fındık Hasat Şenliği düzenlendi

Düzce Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğinde Fındık Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte, Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri sergilendi.

15.08.2024 11:55
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Düzce Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğinde Fındık Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, il protokolü ve çiftçilerin katıldığı Yörük köyünde düzenlenen fındık hasat şenliğinde, Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri, yöresel lezzetlerinden Abaza peyniri çeşitleri, yerli üretim fındık çeşitleri, tatlılar ve el yapımı sepetlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

Şenlikte konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'de 750 bin dekar tarım arazisinin yüzde 85'inde fındık üretimi yapıldığını işaret ederek bu yıl rekoltenin 100 bin ton arasında olacağı söyledi.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise fındığın bölge için önemli olduğunu işaret ederek, "Yıl boyunca özenle yapılan çalışmaların ardından ürünü hasat etmeye ve pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Karadeniz yöresi halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti. Gösterinin ardından fındık bahçesine giren Vali Selçuk Aslan fındık topladı. Son olarak ise yöresel ürünler standı gezildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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