Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu

Düzce\'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu
19.02.2026 23:38  Güncelleme: 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Düzce'de Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Mehmet Makas, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetleri ve fedakar gazilerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Makas, devletimizin şehit ailelerimiz ve gazilerimizin daima yanında olduğunu onların her birinin milletimizin baş tacı olduğunu ifade ederek, fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında büyük aile sofrası etrafında aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik.

Bu akşam sadece iftarımızı açmadık; hatıraları, duaları ve gönüllerimizi de paylaştık. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu mübarek akşamda aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ettik. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul ve makbul eylesin" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Talih Özcan, "Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, Düzce Valiliği'nin düzenlediği programda şehit aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, birlikte oruç açmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasına sahip çıkmak ve emanetlerini daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yegane emanetleri, çok kıymetli aileleri ile mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında bir araya geldik. Valiliğimizin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İftar, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 01:06:21. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.