Düzce\'de gaziler ve şehit yakınları iftar sofrasında buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Düzce'de Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Vali Mehmet Makas, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetleri ve fedakar gazilerimizle bir arada olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Makas, devletimizin şehit ailelerimiz ve gazilerimizin daima yanında olduğunu onların her birinin milletimizin baş tacı olduğunu ifade ederek, fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Milletvekili Ercan Öztürk, "Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında büyük aile sofrası etrafında aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik.

Bu akşam sadece iftarımızı açmadık; hatıraları, duaları ve gönüllerimizi de paylaştık. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadığımız bu mübarek akşamda aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ettik. Rabb'im tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul ve makbul eylesin" ifadelerinde bulundu.

Milletvekili Talih Özcan, "Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, Düzce Valiliği'nin düzenlediği programda şehit aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın, birlikte oruç açmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasına sahip çıkmak ve emanetlerini daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yegane emanetleri, çok kıymetli aileleri ile mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında bir araya geldik. Valiliğimizin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE