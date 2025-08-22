Düzce\'de Gençler Fındık Hasadı Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllü geçleri fındık bahçesine girerek fındık hasadı yaptı.

Ülkemizde fındık üretiminde 5. sırada olan Düzce'de fındık hasadı devam ediyor. Yurdumuz için stratejik özelliği olan ve 700 bin çifti ve üretici tarafından üretilen fındıkta Dünya üretiminin yüzde 70'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Bu önemli ürünün hasadı da sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen gönüllü hasat etkinliğinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllü gençleri Gürcü Çiftlik Köyü'nde fındık topladı. Gençler fındık toplayarak üreticiye destek olurken farklı bir yaşadılar. - DÜZCE