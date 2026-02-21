Düzce'de ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor - Son Dakika
Düzce'de ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor

Düzce'de ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmıyor
21.02.2026 14:45  Güncelleme: 14:51
Düzce Belediyesi Ramazan ayının başlaması ile birlikte sıcak yemek servisine ek olarak iftar ikramı ve 4 bin aileye alışveriş kartı ulaştırmaya başladı.

Düzce Belediyesi Ramazan ayının başlaması ile birlikte sıcak yemek servisine ek olarak iftar ikramı ve 4 bin aileye alışveriş kartı ulaştırmaya başladı. İhtiyaç sahiplerini titiz bir çalışma ile belirleyen ekipler yardımları bizzat adreslerine götürüyor.

Düzce Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iftar sofrası boş bir tek çatı kalmayacak" çağrısına uyarak Ramazan ayının manevi ikliminde hiç vakit kaybetmeden ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Oruç ibadeti ile nefslerin terbiye edildiği Ramazan ayı öncesinde detaylı ve titiz bir inceleme ile belirlenen ihtiyaç sahibi aileler için çalışma yapıldı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yıl boyunca devam eden sıcak yemek servisi, Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan 175 aile için devam ederken, 300 aile için de hazırlanan iftar yemeği ikramları adresleri belirlenen ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılmaya başlandı.

Yine Ramazan ayına özel olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan alışveriş kartları ise incelemesi yapılan ve öncelik sıralaması yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya başladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada hazırda bulunan 4 bin adet alışveriş kartının yetim ve öksüz kalanlara öncelik verilerek, işsiz, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlar gibi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı bildirildi. - DÜZCE

