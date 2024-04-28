Düzce\'de İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü İmzalandı

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Mesleki eğitimde ve çalışma ortamlarında dezavantajlı öğrencilerin iş yerinde sağlık ve güvenlik uygulamaları" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzce TSO arasında protokol imzalandı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG birimi tarafından geliştirilen "Mesleki eğitimde ve çalışma ortamlarında dezavantajlı öğrencilerin iş yerinde sağlık ve güvenlik uygulamaları" konulu proje çerçevesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na iş birliği ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette ayrıca proje sonuçlarının yaygınlaştırılması konusunda işbirliği protokolü de imzalandı. Toplantıda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İŞ-KUR Düzce İl Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı, projenin yurt dışı ortakları, MEB İSG Birimi Yöneticileri yabancı misafirler hazır bulundu. - DÜZCE