Düzce'de İSKİ ve DSİ İle İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Düzce'de İSKİ ve DSİ İle İstişare Toplantısı

Düzce\'de İSKİ ve DSİ İle İstişare Toplantısı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe belediye başkanları ile birlikte İSKİ ve Devlet Su İşleri yöneticileriyle sorunları çözmek için bir araya geldi. Toplantıda, İSKİ ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

05.11.2024 15:21  Güncelleme: 15:23
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe belediye başkanları ile birlikte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Devlet Su İşleri Düzce Şube yöneticileri ile bir araya gelerek, Düzce'de yaşanan sorunlar ve çözümlerine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Faruk Özlü, il genelinde İSKİ ile yaşanan sorunların giderilmesi ve şehrin bütün olarak ele alınması noktasında temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Başkan Özlü, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra İl Özel İdare Genel Sekreteri, Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, Çevre ve Şehircilik, Milli Emlak ve Tarım İl Müdürlerinin hazır bulunduğu istişare toplantısında, İSKİ ve DSİ'nin Düzce yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantıda, belediyelerin İSKİ ile yaşadıkları problemler ve çözüm önerilerine dair nelerin yapılabileceği yönünde görüşler paylaşılırken, ayrıca İSKİ havza yönetmeliğinden ötürü ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesi noktasında ilçe ve belde belediyelerin talepleri dillendirildi.

Toplantı sonunda Düzce genelinde İSKİ özelinde yaşanan söz konusu problemlere dair her duruma yönelik talep ve şikayetler ile ilgili rapor oluşturulması, Melen Baraj Gölü özel hükümlerinin güncellenmesinin talep edilmesi, il, ilçe ve belde belediyelerinin kısa vadeli yapacakları çalışmaları yazılı metinlerin tek bir metin halinde toplanması ve Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sürecin yönetilmesinin akabinde bakanlık nezdinde girişimlere başlanılmasına yönelik karar alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de İSKİ ve DSİ İle İstişare Toplantısı - Son Dakika

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