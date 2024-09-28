Düzce\'de Mesleki Yeterlilik Belgeleri Dağıtıldı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yapı Sanatları Esnaf Odası'nda düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtım törenine katılarak, 32 kursiyere belgelerini teslim etti.

Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtım töreni düzenlendi. Programa, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser ile kursiyerler katıldı.

Başkan Özlü yaptığı konuşmada, "Esnaf odalarının, ticaretin ve esnafların gelişmesi noktasında yapmış olduğu çalışmalardan birine daha bugün şahitlik ediyoruz. Kurslar düzenlenmesi ve esnafın sertifiye edilmesi son derece önemli. Bu önemli görevi icra eden esnaf odalarımıza teşekkür ediyorum. Düzce Belediyesi her zaman sizlerin, esnafın yanında olacak. Ne yapıyorsak sizlerle beraber yapacağız. Çünkü bizim yaptığımız her şey sizler için, Düzce'de yaşayanlar için. Sizler sahiplenirseniz, sizler koruyup kollarsanız yapılan işlere sahip çıkarsanız bunlar kalıcı ve sürdürülebilir olur" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda, sertifika almaya hak kazanan 32 kursiyere belgeleri teslim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. - DÜZCE